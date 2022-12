Bobby Brown si aspetta un remake tour, non Whitney Beaubi

Riproduci contenuti video



TMZ. com

Bobby Brown Ha molto da aspettarsi per il prossimo anno… soprattutto per mettersi in viaggio con il fratello remake RalphE il RonnieE il MikeE il Ricky E il Johnny Per un nuovo giro del mondo!!!

Abbiamo incontrato Bobby mercoledì al LAX, ed è stato ansioso di versare il tè sui loro prossimi spettacoli. Sebbene il gruppo abbia avuto alti e bassi leggendari dal loro debutto negli anni ’80 — come Bobby che se ne andò per iniziare una carriera da solista — BB ci dice che la loro sorellanza è troppo forte per spezzarsi completamente.

NE è senza dubbio uno dei gruppi R&B più iconici di tutti i tempi. Sono in gioco da circa 40 anni e ogni membro ha avuto successo anche al di fuori del gruppo, che si tratti del supergruppo hip-hop Bell Biv DeVoe o dei singoli di successo di Ralph, Johnny e, naturalmente, Bobby.

Tutto sommato, i fan si accalcano per vederli ogni volta che sono in tour… quindi, non sorprende che i suoi amici la riportino l’anno prossimo.

L’unica cosa che Bobby non può prevedere è il futuro WhitneyHouston Il film biografico “I Wanna Dance With Somebody”… che probabilmente documenterà la loro turbolenta vita e i tempi insieme negli anni ’90.

In attesa della tua autorizzazione per scaricare Instagram Media.

Bobby dice che non è mai stato in “I Want To Dance”, quindi non può essere d’accordo sulla sua qualità o performance Ashton Sanders … l’attore che lo interpreta nel film. READ Naomi Judd ha ricordato con canti e lacrime al memoriale pubblico