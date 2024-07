Bobby Witt Jr., “solo divertendosi”, segue di poco il percorso

KANSAS CITY, Missouri – In una notte in cui è stato colpito con la palla, con grande entusiasmo dei suoi compagni di squadra, Bobby Witt Jr. è caduto a un punto del ciclo, Salvador Perez e Hunter Renfroe hanno segnato due volte, e i Kansas City Royals lunedì ha sconfitto gli Arizona Diamondbacks 10-4, ottenendo la sua quarta vittoria consecutiva.

Witt ha segnato tre punti nel primo inning, ha raddoppiato il vantaggio nel terzo e ha segnato una tripla al centro profondo a sinistra nel quarto per sigillare il tratto difficile della partita.

La folla ha cantato “Bobby! Bobby!” Quando Witt arrivò al piatto al sesto inning in previsione di un successo e del primo ciclo di un lanciatore di Kansas City in 34 anni, ma l’esterno di soccorso dell’Arizona Humberto Castellanos colpì Witt con il suo primo lancio, suscitando fischi. Lo scatto ha emozionato Perez, che era sul gradino più alto della panchina a chiamare i Diamondbacks, e il dramma è continuato da lì.

Nel settimo inning, il soccorritore dei Royals John Schreiber ha eliminato Gabriel Moreno, e in quel momento entrambi i giocatori sono stati ammoniti e l’allenatore dell’Arizona Torrey Lovullo è stato espulso per aver litigato con l’arbitro capo Jordan Baker dopo che aveva dovuto metterlo a terra. Perez sembra aver scambiato qualche parola con Lovullo mentre spingeva anche lui vicino al piatto.

Perez ha detto ai giornalisti dopo la vittoria che i tifosi locali hanno acceso il suo entusiasmo dopo che Bobby Witt è stato colpito a un inning dalla fine.

“Vogliono scendere in campo e combattere anche loro”, ha detto Witt. Witt ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno ricevuto dai suoi compagni di squadra, in particolare dal veterano Perez da 6 piedi e 3 pollici. “Non so se ce la farò o no”, ha detto.

A Lovullo è stato chiesto dello scambio dopo la sconfitta, e ha detto ai giornalisti: “Non ho detto niente a Salvador Perez. Adoro Salvador Perez. Era un incredibile giocatore della Major League e sono un suo grande fan”.

Witt ha avuto un’altra occasione nell’ottavo periodo ma è stato respinto da un tiro al volo nell’area di rigore destra. L’ultimo giocatore dei Royals a segnare un gol in questo torneo è stato l’Hall of Famer George Brett a Toronto il 25 luglio 1990.

E a proposito di Brett, Witt si unisce alla leggenda dei Royals, insieme a Willie Wilson, Carlos Beltran e Johnny Damon come gli unici giocatori di Kansas City ad aver segnato 10 triple in più stagioni, secondo la ricerca ESPN Stats & Information.

“Mi sto solo divertendo e stiamo cercando di prepararci al meglio per cercare di ottenere qualche vittoria, e continuiamo a prenderci giorno per giorno”, ha detto Witt nella sua intervista in campo post-partita su Bally Sports .

Witt, che lunedì è stato nominato Giocatore della settimana dell’American League, ha registrato 12 successi su 15 da quando ha partecipato al suo primo All-Star Game ed è arrivato secondo nella competizione home run, aumentando la sua media a 0,341. Questa è stata la quarta partita consecutiva in cui Whitt ha registrato tre successi, eguagliando il record di Damon nel 2000 per la seconda migliore serie di questo tipo nella storia della squadra, dietro a Brett, che ha registrato solo sei partite nel 1976.

I Royals (56-45), ora in grado di raggiungere i playoff, hanno eguagliato il totale delle vittorie della scorsa stagione.

Cole Ragans (7-6) ha resistito a un terzo periodo sciatto registrando la sua seconda vittoria consecutiva e il suo ottavo miglior inizio in nove partite. Ha concesso sei valide, due punti e tre punti in sei inning.

I Diamondbacks si portarono in vantaggio per 3-1 nel terzo inning quando Kevin Newman e Alec Thomas centrarono il doppio consecutivi e Ketel Marte seguì con il suo 20esimo fuoricampo, un fuoricampo di due punti sull’esterno sinistro.

I Royals hanno risposto nella metà inferiore della partita con una doppietta di Witt, un singolo di Vinny Pasquantino e un fuoricampo di Perez che ha portato a una doppia eliminazione al centrocampo per un vantaggio di 4–3.

Nel quarto inning, Witt ha aggiunto tre punti al lanciatore di riserva Miguel Castro portando il punteggio sull’8–3.

Renfroe ha segnato nel sesto inning, Kyle Isbell ha avuto tre valide e due RBI e Pasquantino ha avuto tre valide per i Royals.

Dopo aver concesso solo un punto in sei inning in ciascuna delle sue prime due partenze in major league, Yelber Diaz dell’Arizona ha concesso sette punti e nove valide in tre inning.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.