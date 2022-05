Boeing atterra sulla capsula Starliner per completare il volo di prova cruciale

La capsula Starliner di Boeing atterra a White Sands, New Mexico, il 25 maggio 2022 per completare la missione OFT-2.

Boeing Mercoledì ha fatto atterrare la sua navicella spaziale Starliner nel deserto del New Mexico, completando a Viaggio di prova cruciale Mentre l’azienda si prepara a trasportare gli astronauti.

Boeing sta sviluppando la sua navicella spaziale Starliner nell’ambito del programma Commercial Crew della NASA, dopo aver vinto quasi 5 miliardi di dollari in contratti per costruire la capsula. L’azienda compete nell’ambito del programma contro Elon Musk SpaceX, che ha completato lo sviluppo della navicella spaziale Crew Dragon e lo è ora Nel quarto volo spaziale umano lavora per la NASA.

Il gigante spaziale era precedentemente considerato ugualmente compatibile con SpaceX nella corsa al lancio degli astronauti della NASA. Tuttavia, i ritardi nello sviluppo di Starliner hanno riportato Boeing costantemente indietro, in termini di pianificazione e finanze. A causa della natura a prezzo fisso del suo contratto con la NASA, Boeing ha assorbito il costo del lavoro aggiuntivo sulla capsula e finora ha speso 595 milioni di dollari.

La prossima missione Starliner di Boeing dovrebbe essere il Crew Flight Test, o CFT, poiché guiderà i primi astronauti a bordo della capsula. Ma, L’azienda sta valutando se riprogettare Il Aerojet RockettinLe valvole di spinta sono state costruite sullo Starliner, che ha fallito durante il primo tentativo della compagnia di lanciare la missione OFT-2 nell’agosto 2021.