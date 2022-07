Boeing si prepara ad accendere il Farnborough Air Show

Delta annuncia l’accordo per l’acquisto di 100 Boeing 737 Max 10 – fonti

Farnborough, Inghilterra, 17 luglio (Reuters) – Boeing (bandire) Cercherà di supportare i 737 Max 10 e 777X in difficoltà con ordini per un valore di oltre $ 15 miliardi ufficialmente da Delta Air Lines e Lufthansa questa settimana, mentre l’industria aerea oscilla nel suo più grande evento dal COVID-19.

Fonti del settore hanno affermato che il produttore di aeromobili statunitense sta lottando per controllare il suo duopolio di Airbus europeo (AIR.PA)all’inizio del Farnborough Air Show, che inizia lunedì, dopo mesi di discussioni sul più grande 737 con Delta.

Reuters ha riferito per la prima volta a marzo che Delta (DAL.N) Stava discutendo dell’acquisto del 100 Max 10 e la scorsa settimana ha riferito che la società era in trattative per ordinare circa una dozzina di Airbus A220 in un accordo che probabilmente sarà annunciato martedì. Leggi di più

Lufthansa tedesca (LHAG.DE) È probabile che si concluderà un accordo per circa 10 grandi mercantili Boeing, inclusi sette dei mercantili 777X lanciati di recente, affermano le fonti.

Nessuna delle parti ha commentato prima della parata, che continua nonostante l’avvertimento di condizioni meteorologiche di emergenza e interruzioni dei trasporti causate da previsioni di temperature record.

Con lo scioglimento della Gran Bretagna, le compagnie aeree faranno del loro meglio per dimostrare che la domanda civile è sana dopo la peggiore recessione della sua storia. Anche l’aumento della spesa per la difesa sarà al centro dell’attenzione mentre l’industria si riunisce all’ombra della guerra in Ucraina.

La Boeing ha presentato domenica una previsione meteorologica sostanzialmente stabile per gli aerei civili. Leggi di più

Tuttavia, molti degli accordi saranno firme temporanee o formali di lavori già in corso e quasi tutti saranno aggregati come contributi alla riduzione delle emissioni per sostenere un obiettivo comune di zero netto entro il 2050, hanno affermato i delegati.

easyJet (EZJ.L) È destinato a ottenere l’approvazione degli azionisti per un recente accordo per 56 Airbus A320neo, mettendolo sul radar di Farnborough. Etihad ha confermato un ordine per sette A350 cargo, anche se non è chiaro se verranno rivelati durante la fiera.

Una persona vicina ai colloqui ha affermato che la LOT polacca stava studiando proposte dei fornitori esistenti Boeing ed Embraer, nonché Airbus e società di motori, ma non avrebbe preso una decisione durante lo spettacolo e ha negato la notizia che la società avesse effettivamente scelto Airbus.

La domanda di aerei ha raggiunto il picco nel 2016, ma è rimasta elevata fino a quando la pandemia ha paralizzato il trasporto aereo. Ora i viaggi stanno aumentando, i passeggeri devono affrontare lunghe file e la domanda per alcuni aerei è tornata.

Tuttavia, a parte il previsto acquisto di MAX da parte di Delta, i grandi ordini di biglietti che hanno dominato gli eventi passati sono rari poiché le compagnie aeree riparano i bilanci indeboliti dalle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19.

I funzionari di Airbus e Boeing si sono recati in India prima dell’offerta per una caccia all’uomo potenzialmente enorme da 50 miliardi di dollari da parte del proprietario di Air India, Tata Group. Le fonti hanno affermato che stanno considerando 200-300 corpi stretti e 30-70 corpi larghi divisi tra i fornitori, ma le speranze per un grande ordine di corrispondenza della temperatura questa settimana sono attualmente sospese.

Ciò significa che la maggior parte dell’attenzione sarà rivolta al MAX 10 e al 777X che Boeing prevede di volare nel mini-schermo di Farnborough.

mal di testa principale

Entrambi gli aerei sono fonte di problemi poiché Boeing è alle prese con problemi normativi sulla scia di una crisi di sicurezza durata due anni innescata dallo schianto di un jet Max più piccolo.

Boeing ha una scadenza a dicembre per ottenere l’approvazione per il 737 Max 10 – il più grande membro della famiglia a corridoio singolo – o soddisfare i nuovi requisiti di allerta in cabina di pilotaggio, a meno che il Congresso non vi rinunci.

Il CEO Dave Calhoun ha affermato che Boeing potrebbe dover demolire il 737 Max 10, una mossa che potrebbe avere ripercussioni in tutto il settore, incluso il rivale Airbus, che è riluttante a essere coinvolto in una corsa per sviluppare nuovi aerei troppo presto.

Tuttavia, il chief commercial officer di Boeing, Stan Deal, ha detto ai giornalisti domenica che la cancellazione del MAX 10, che secondo gli analisti è necessaria per competere con le forti vendite dell’Airbus A321neo, “non è un percorso ad alto potenziale”.

Dell ha affermato che Boeing è anche vicina alla consegna del suo primo 787 in un anno dopo una serie di problemi normativi e di produzione.

I leader spaziali saranno anche sotto pressione questa settimana per affrontare le preoccupazioni sulle catene di approvvigionamento e sull’aumento dell’inflazione che stanno sollevando interrogativi sia sui costi di input che sulla domanda dei consumatori.

Il leader di mercato Airbus è attualmente impegnato in piani per aumentare la produzione dell’A320neo a corridoio singolo a 75 aeromobili al mese nel 2025 da 50 attuali, ma alcuni fornitori temono che le catene di approvvigionamento potrebbero non tenere il passo.

Rapporti aggiuntivi di Tim Hever, David Shepardson e Paul Sandel

