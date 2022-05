Boeing Starliner attracca per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale

Il Boeing CST-100 Starliner ha attraccato per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale venerdì sera.

Il veicolo spaziale ha stabilito il suo primo contatto con il modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alle 20:28 EDT.

Boeing ha detto – oltre ai controllori di terra a Houston – Gli astronauti sulla stazione spaziale Ha osservato lo Starliner durante il volo e occasionalmente ha comandato alla navicella spaziale di verificarne le capacità di controllo.

Sebbene due dei propulsori si siano guastati, l’incontro robotico è decollato senza grossi intoppi.

Starliner è stato lanciato su un razzo Atlas V della United Launch Alliance dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 18:54 ET giovedì.

Il Test di volo orbitale di Boeing-2 (OFT-2) È il secondo volo di prova senza pilota di un veicolo spaziale commerciale.

La missione è progettata per fornire a Boeing e alla NASA dati sufficienti per certificare il veicolo spaziale per missioni di lunga durata con equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“Starliner ha trascorso le sue prime ore nello spazio conducendo una serie di dimostrazioni di sistema che consentono ai responsabili della missione di verificare che il veicolo spaziale fosse sano e in grado di manovrare in sicurezza. Dopo l’attracco, Starliner ha ricaricato le batterie utilizzando i pannelli solari del modulo di servizio”, ha affermato Boeing.

Durante l’attracco, l’equipaggio della stazione galleggerà all’interno dello Starliner, farà un giro iniziale della cabina ed eseguirà periodicamente i controlli del sistema mentre i controllori di terra valuteranno i dati raccolti durante il suo volo.

Secondo la NASA, l’apertura dello slot Starliner dovrebbe iniziare alle 11:45 EDT di sabato.

Starliner sta lasciando la stazione spazialetrasportando più di 600 libbre di merce, mercoledì 25 maggio.

Quella spedizione includerà serbatoi riutilizzabili dal sistema di ricarica ossigeno-azoto che forniscono aria respirabile ai membri dell’equipaggio della stazione. I carri armati saranno rinnovati e riportati alla Stazione Spaziale Internazionale per un volo futuristico.

dopo la certificazione, Missioni NASA su Starliner Trasporterà fino a quattro membri dell’equipaggio.

“OFT-2 fornirà dati preziosi alla NASA per la certificazione del sistema di trasporto dell’equipaggio Boeing per voli regolari con astronauti da e verso la stazione spaziale”, ha scritto l’agenzia.

“Starliner ha dimostrato di essere sicuro, autonomo e dotato di capacità di attracco”, ha affermato in una nota Jim Shelton, vicepresidente senior di Boeing Space and Launch. “Siamo onorati di entrare a far parte della flotta di veicoli spaziali commerciali in grado di svolgere servizi di trasporto verso la stazione spaziale della NASA”.

Tutti e due Boeing e SpaceX Ha ottenuto contratti dalla NASA nel 2014 per costruire un veicolo spaziale in grado di trasportare gli equipaggi al laboratorio in orbita, ma SpaceX è stata l’unica compagnia ad aver portato gli astronauti finora.

L’unica altra volta che lo Starliner è stato nello spazio, è finito nell’orbita sbagliata.

Il primo volo di prova della compagnia nel 2019 è stato interrotto a causa di errori del software e le valvole corrose hanno impedito alla capsula di decollare la scorsa estate.

Bree Stimson di Fox Business e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.