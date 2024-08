Boeing Starliner: com’è la vita per gli astronauti oscuri nello spazio

Quando gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore lasciarono la Terra per la Stazione Spaziale Internazionale due mesi fa, abbandonarono i loro zaini per un pezzo di equipaggiamento vitale. Alla guida dell’equipaggio inaugurale dello Space Shuttle Starliner della Boeing per un test di volo, sono decollati senza servizi igienici e altri servizi personali, aspettandosi di tornare sulla Terra entro una settimana.

Sono a bordo della stazione spaziale da più di 60 giorni e questa settimana la NASA ha sollevato la possibilità che possano rimanere lì fino all’inizio del 2025 a causa di problemi con la loro capsula Starliner.

Tale estensione non è certa, poiché i funzionari della NASA sperano di risolvere alcuni disaccordi all’interno dell’agenzia spaziale sulla sicurezza dello Starliner. Secondo la NASA la decisione dovrebbe essere presa entro la metà di agosto.

Ma la NASA ha indicato che se lo Starliner fosse ritenuto non sicuro e si dovesse ricorrere al Piano B, potrebbe essere necessaria una continuazione di un mese, con gli astronauti che torneranno a casa a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon.

Cosa faranno esattamente Williams e Wilmore nello spazio per altri sei mesi?

Entrambi sono attualmente ospiti. Non facevano parte della Spedizione 71 Squadra internazionale Sette astronauti servono come dipendenti ufficiali della stazione spaziale. Tuttavia, la NASA ha affermato di essere stata perfettamente integrata con il team, che ha assunto le attività quotidiane del laboratorio orbitante.

Ma se il loro soggiorno dovesse prolungarsi fino a febbraio e lo Starliner non fosse in grado di riportarli a casa, ha detto la NASA, Williams e Wilmore diventeranno membri dell’equipaggio a tempo pieno.

Svolgeranno compiti di routine dell’equipaggio al di fuori della stazione spaziale, come condurre passeggiate spaziali, mantenere il laboratorio orbitante e svolgere un fitto programma di esperimenti scientifici.

La NASA ha confermato che gli astronauti dello Starliner sono pronti per tale transizione.

“Alcuni anni fa, abbiamo deciso, sapendo che si trattava di un volo sperimentale, di assicurarci di avere le risorse, i materiali e l’addestramento giusti per l’equipaggio nel caso fosse rimasto sulla ISS, per qualsiasi motivo, per un periodo prolungato. di tempo”, ha detto Dana Weigel, responsabile del programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA, durante una conferenza stampa mercoledì.

“Butch e Suni sono completamente addestrati”, ha aggiunto Weigel. “Sono capaci e aggiornati in EVA (passeggiate spaziali), robotica, tutte le cose di cui abbiamo bisogno che facciano.”

Non c’è nulla di certo, ma la NASA ha indicato per la prima volta mercoledì che la Boeing sta valutando la possibilità di far volare la navicella Starliner vuota.

Ma questo non lascerà Williams e Wilmore nello spazio a tempo indeterminato. A loro verrà assegnato un passaggio a casa durante la missione Crew-9 di SpaceX.

Crew-9 – un viaggio di routine alla stazione spaziale per ricostituire l’equipaggio – è attualmente programmato per volare con quattro astronauti: gli astronauti della NASA Gina Cartman, Nick Hack e Stephanie Wilson e il cosmonauta Alexander Korbunov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Secondo il piano di emergenza della NASA per Starliner, due di questi astronauti verranno lanciati dalla missione, anche se i funzionari non hanno rivelato chi potrebbero essere quei quattro membri dell’equipaggio.

La navicella spaziale Crew Dragon volerà verso la Stazione Spaziale Internazionale con due posti vuoti: una partenza anticipata rispetto al 24 settembre, in base alle date più recenti condivise dalla NASA.

Per mantenere il centro di gravità del Crew Dragon, insieme ai due sedili vuoti del Crew-9, pezzi di metallo voleranno per fungere da zavorra, o peso morto.

Due astronauti dell’equipaggio 9 si uniranno successivamente a Williams e Willmore a bordo della stazione spaziale, e i quattro completeranno il cast dell’Expedition 72, che include altri astronauti russi e il cui lancio è previsto a settembre dopo un periodo di passaggio di consegne.

Come è tipico per le missioni sulla stazione spaziale che si uniscono a una missione, gli astronauti della Crew-9 rimarranno a bordo per circa cinque o sei mesi, lasciando Williams e Wilmore nello spazio per un altro semestre in aggiunta ai due mesi che hanno già trascorso. completato. Trascorso nello spazio.

Una volta parte della Crew-9, cadono in una routine strutturata, prolungando le loro giornate ora dopo ora.

Gli astronauti sono già caduti in quella routine quotidiana. Williams e Willmore hanno finora utilizzato il loro tempo per assistere nella manutenzione della stazione spaziale, ispezionare l’hardware, organizzare il carico, condurre test sullo Starliner e assistere con esperimenti scientifici e dimostrazioni tecniche, secondo i recenti aggiornamenti della NASA.

Williams e Wilmore, tuttavia, hanno la possibilità di divertirsi in microgravità. La NASA ha condiviso il filmato Gli astronauti portano una torcia di plastica intorno alla stazione spaziale il 26 luglio mentre replicano gli eventi olimpici tra cui il disco e il cavallo con maniglie. (L’esercizio fisico è un compito importante per gli astronauti per evitare di perdere troppa densità muscolare e ossea mentre sono nello spazio.)

Williams, per la cronaca, ha già dimostrato le sue qualità di atleta spaziale unico.

Nel 2012, durante una precedente missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, è diventato la prima persona a completare un triathlon nello spazio. La Williams ha utilizzato una cyclette, ha simulato il nuoto con una macchina per il sollevamento pesi e ha corso su un tapis roulant in modo da non galleggiare mentre era legata a un’imbracatura.

Questa impresa è arrivata dopo aver corso la maratona di Boston dalla stazione spaziale nel 2007.

Williams e Wilmore hanno trascorso un totale di 500 giorni nello spazio prima del volo di prova dello Starliner. La Williams ha detto di aver pianto dopo aver lasciato la stazione spaziale dopo la sua ultima missione nel 2012, incerta se sarebbe mai tornata.

“Questo volo è un sogno diventato realtà per lei”, ha detto un commentatore della NASA durante la trasmissione in diretta dello Starliner il 5 giugno. lancio.

Non è raro che gli astronauti prolunghino inaspettatamente la loro permanenza sulla stazione spaziale, di giorni, settimane o addirittura mesi.

L’astronauta della NASA Frank Rubio, ad esempio, trascorrerà circa sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la sua missione inaugurale nell’orbita terrestre bassa, che inizierà a settembre 2022. Invece ha trascorso 371 giorni nello spazio dopo aver scoperto una perdita di refrigerante. Proviene dal suo viaggio originale – una capsula russa Soyuz – quando attraccò all’avamposto orbitale.

Il mandato di un anno di Rubio ha stabilito il record americano per la maggior parte dei giorni trascorsi in orbita.

Gli astronauti prolungano abitualmente la loro permanenza sulla stazione per diversi giorni alla volta per una serie di fattori, tra cui il cattivo tempo terrestre o altri aggiustamenti del programma.

Volare verso la stazione spaziale senza le valigie preparate per la missione potrebbe aver complicato il comfort a lungo termine degli astronauti dello Starliner. La NASA ha deciso di rimuovere i propri bagagli dalla stazione spaziale per fare spazio a una pompa tanto necessaria per riparare una toilette malfunzionante sulla stazione spaziale.

I due astronauti potrebbero finalmente ottenere un po’ di sollievo dopo che la missione di consegna del carico Northrop Grumman è arrivata alla stazione spaziale martedì.

“Vogliamo mantenere aperte le nostre opzioni, quindi abbiamo alcuni articoli come i vestiti… alcuni prodotti alimentari personali (Williams e Wilmore), cose del genere”, Ha detto Bill Spetch, responsabile del coordinamento delle operazioni della NASA per il programma della Stazione Spaziale Internazionale, durante una conferenza stampa la scorsa settimana.

E non c’è alcun segno che l’approvvigionamento alimentare possa rallentare nell’immediato futuro. La Northrop Grumman è piena a bordo 8.200 libbre Science Experiments and Inventory è un prodotto alimentare che include alimenti come zucca, ravanelli, carote, mirtilli, arance, mele e caffè.

Tuttavia, la NASA deve prendere una decisione rapida sul ritorno di Williams e Wilmore – o sull’integrazione nella normale rotazione dell’equipaggio – perché le scorte di cibo e altre risorse della stazione spaziale non sono illimitate.

“Quando sono lassù, abbiamo lavoratori extra, abbiamo mani in più e possono fare molto più lavoro. Ma usano più materiali di consumo e più cose”, Ken Bowersachs, amministratore associato della NASA per la missione delle operazioni spaziali Direzione, ha detto mercoledì .

“Ad un certo punto, dovremo riportare a casa quelle persone e riportarle a un equipaggio normale sulla ISS”, ha aggiunto.