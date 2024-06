Boeing Starliner: due astronauti aspettano di tornare a casa a causa di problemi con la navicella spaziale

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





La navicella spaziale Boeing Starliner è pronta a celebrare il suo grande traguardo questo mese: traghettare due astronauti della NASA su un volo di andata e ritorno verso la Stazione Spaziale Internazionale, dimostrando che la capsula tanto attesa e con un budget eccessivo è pronta per la missione.

Starliner è a metà strada verso questo obiettivo.

Ma i due astronauti veterani che conducono questo volo di prova sono ora in modalità temporanea: prolungano la loro permanenza a bordo della stazione spaziale per la seconda volta mentre gli ingegneri sulla Terra si affrettano per saperne di più sui problemi che hanno afflitto la prima tappa del loro viaggio.

I veterani del volo spaziale Sonny Williams e Butch Wilmore sono arrivati ​​alla stazione spaziale a bordo dello Starliner il 6 giugno. Inizialmente la NASA prevedeva che il loro soggiorno durasse circa una settimana.

Ma i problemi incontrati dal rover lungo il percorso, tra cui una perdita di elio e l’improvviso arresto del funzionamento dei suoi propulsori, hanno sollevato dubbi su come sarebbe stata portata a termine la metà posteriore della missione.

La NASA ha annunciato martedì che Williams e Willmore non torneranno fino al 26 giugno, estendendo la loro missione ad almeno 20 giorni, mentre gli ingegneri corrono per comprendere meglio i problemi della navicella spaziale e collegarla in sicurezza alla stazione spaziale.

I funzionari hanno detto che non c’era motivo di credere che lo Starliner non sarebbe stato in grado di riportare a casa gli astronauti, anche se “vogliamo davvero lavorare su ciò che resta dei dati”, ha detto Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA, in una conferenza sul Martedì. . Conferenza stampa.

Nel frattempo, Boeing ha cercato di inquadrare la missione come un’opportunità di apprendimento di successo, anche se ha lasciato il team Starliner alle prese con l’aspetto “non pianificato” della missione, ha detto martedì Mark Nappi, vicepresidente Boeing e direttore del programma Starliner.

Non è raro che gli astronauti lo facciano Prolungare inaspettatamente il loro soggiorno A bordo della stazione spaziale – per giorni, settimane o addirittura mesi. (Secondo Stich, la NASA ha anche affermato che lo Starliner potrebbe trascorrere fino a 45 giorni nel laboratorio orbitante, se necessario.)

Ma la situazione sta creando un momento di incertezza e imbarazzo, che si aggiunge a un lungo elenco di errori simili commessi dal programma Boeing Starliner, che è già in ritardo di anni sulla tabella di marcia. Si aggiunge anche al coro di notizie sfavorevoli che da tempo accompagna la Boeing come azienda.

Gli ingegneri della Boeing e della NASA hanno dichiarato di aver scelto di lasciare lo Starliner – e con esso Williams e Wilmore – a bordo della stazione più a lungo del previsto, principalmente per eseguire ulteriori analisi. Si sono verificate perdite di elio e problemi di propulsione in una parte del veicolo non destinata a sopravvivere al rientro dallo spazio, quindi le squadre di missione stanno ritardando il ritorno della navicella come parte di un ultimo disperato tentativo di scoprire tutto il possibile su cosa è andato storto.

Il pericolo incombe ogni volta che un veicolo spaziale ritorna a casa dall’orbita. Questa è forse la parte più pericolosa di qualsiasi missione nello spazio.

NASA La navicella spaziale Starliner per test di volo Boeing Crew della NASA è stata fotografata attraccata al porto anteriore del modulo Harmony il 13 giugno, mentre la Stazione Spaziale Internazionale orbitava a 262 miglia sopra la costa mediterranea dell’Egitto.

Il volo richiederà al veicolo Starliner di entrare in collisione con la spessa atmosfera terrestre viaggiando a una velocità superiore a 22 volte quella del suono. Questo processo riscalderà l’esterno della navicella ad una temperatura di circa 3.000 gradi Fahrenheit.

Quindi, una serie di paracadute – che Boeing ha riprogettato e testato di recente, a gennaio – deve rallentare in sicurezza la capsula prima che raggiunga il terreno solido. (Starliner sarà la prima capsula di fabbricazione americana a paracadutarsi nello spazio Atterraggio a terra Invece di gettarlo nell’oceano. Boeing spera che questo approccio faciliterà il recupero post-volo e la ristrutturazione dello Starliner.)

Il viaggio di Starliner verso questa storica missione di test con equipaggio è iniziato nel 2014, quando la NASA ha contattato Boeing e SpaceX per sviluppare un veicolo spaziale in grado di trasportare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

All’epoca, Boeing era visto come il potente colosso aerospaziale che più probabilmente avrebbe portato a termine il lavoro per primo, mentre SpaceX era l’imprevedibile nuovo arrivato.

Ma negli ultimi dieci anni le cose sono cambiate.

La navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX ha completato in sicurezza la sua prima missione con equipaggio – che sembrava avviarsi senza intoppi – nel 2020. Da allora il veicolo trasporta regolarmente astronauti e paga clienti.

Joel Koski/NASA Il razzo SpaceX Falcon 9 che trasportava la navicella spaziale Crew Dragon della compagnia ha lanciato gli astronauti della NASA Robert Behnken e Douglas Hurley verso la Stazione Spaziale Internazionale, segnando il volo inaugurale con equipaggio della navicella, il 30 maggio 2020.

Anche i due astronauti che hanno comandato il volo inaugurale della Crew Dragon – Bob Behnken e Doug Hurley – sono rimasti a bordo della stazione spaziale più a lungo del previsto, trascorrendo più di 60 giorni invece del breve periodo previsto per tali voli di prova.

Ma la permanenza di Hurley e Behnken fu prolungata in modo che gli astronauti potessero aiutare nelle attività quotidiane a bordo della stazione spaziale, che all’epoca era a corto di personale. L’estensione non era direttamente correlata a problemi software o hardware specifici relativi al veicolo Crew Dragon di SpaceX.

D’altra parte, i problemi dei veicoli spaziali hanno rovinato il programma Starliner della Boeing quasi in ogni fase del suo percorso. L’auto ha dovuto affrontare anni di ritardi, contrattempi e spese aggiuntive che sono costate all’azienda più di 1 miliardo di dollari, secondo i registri finanziari pubblici.

La prima missione di prova dello Starliner, condotta senza equipaggio alla fine del 2019, è stata piena di errori. Il veicolo fallì in orbita, sintomo di problemi software che includevano un errore di codifica che fermò l’orologio interno di 11 ore.

secondo Test di volo senza pilota nel 2022 Sono stati rilevati ulteriori problemi software e problemi con alcuni motori del veicolo.

Stitch, direttore del programma della NASA, ha osservato il 6 giugno Conferenza stampa È possibile che gli ingegneri non abbiano risolto completamente questi problemi a partire dal 2022.

“Pensavamo di aver risolto questo problema”, ha detto Stitch, aggiungendo: “Penso che ci mancasse qualcosa di fondamentale che accade all’interno del motore”.

Michael Lembeck, professore associato di ingegneria aerospaziale presso l’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e consulente della divisione voli spaziali della Boeing dal 2009 al 2014, ha detto alla CNN che sarebbe difficile determinare se ulteriori test a terra avrebbero rilevato i problemi di propulsione in questione. .

Ma Lembeck ha sottolineato che valutare il successo di questa missione di prova non è così semplice come confrontarla direttamente con il volo di prova inaugurale con equipaggio del veicolo Crew Dragon di SpaceX.

Ad esempio, ha detto, la capsula cargo Dragon di SpaceX – il predecessore della Crew Dragon Director – ha completato più di un decennio di missioni cargo senza pilota verso la stazione spaziale prima del lancio della Crew Dragon.

“SpaceX ha avuto un vantaggio sul programma di spedizione”, ha detto Lembeck. Penso che avessero un vantaggio che la Boeing non aveva. La Boeing deve costruire da zero un veicolo per l’equipaggio.

Tuttavia, se questa missione di test dello Starliner dovesse incontrare ulteriori battute d’arresto, potrebbe mettere Boeing nella posizione di dover fare affidamento sulla concorrenza per riportare a casa Williams e Willmore.

“La cosa più imbarazzante è che la Crew Dragon deve andare a recuperare gli astronauti”, ha detto Lembeck. “La navicella spaziale potrebbe essere inviata con due membri dell’equipaggio e tornare con quattro – e quella potrebbe essere la via di casa”.

I dirigenti della Boeing hanno più volte cercato di chiarire che il programma Starliner opera indipendentemente dalle altre unità della compagnia, compresa la divisione aerei commerciali che da anni è al centro di scandali.

“Abbiamo umani che volano su questo veicolo. Lo prendiamo sempre sul serio”, ha detto Nappi durante l’AD le notizie Ad aprile, prima del decollo del volo Starliner.

Nappi annunciò anche all’epoca che il team Starliner stava operando al massimo delle prestazioni e non vedeva davvero l’ora di eseguire una missione sicura.

Martedì, alla domanda su tale conferma, il direttore esecutivo della NASA Stitch ha affermato che i funzionari della Boeing e della NASA si erano sempre aspettati di trovare ulteriori problemi da risolvere durante questo volo di prova.

Williams ha accennato a questa previsione durante un… Conferenza stampa prima del viaggio“Troviamo sempre cose e le troveremo sempre”, ha detto.

“Non tutto sarà assolutamente perfetto mentre voliamo con la navicella spaziale. Ci sentiamo sicuri e a nostro agio con il modo in cui vola questa navicella spaziale e abbiamo dei rinforzi nel caso ne avessimo bisogno”, ha detto Williams.

Tuttavia, Stitch ha riconosciuto martedì che Boeing e la NASA potrebbero essere state in grado di prevenire alcune delle interruzioni subite dallo Starliner: “Probabilmente avremmo potuto fare diversi test a terra per identificare alcuni (problemi di propulsione) prima”, ha detto.