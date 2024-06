Boeing Starliner: perché gli astronauti sono ancora nello spazio?

Commenta la foto, Gli astronauti Sonny Williams (a sinistra) e Butch Wilmore sarebbero dovuti rimanere sulla stazione spaziale per otto giorni

I due astronauti che stanno testando la nuova navicella spaziale Starliner della Boeing avrebbero dovuto iniziare il viaggio di ritorno sulla Terra mercoledì sera, ma rimarranno invece sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Il ritorno della nave sulla Terra era già stato ritardato a causa di problemi con alcuni motori e di una perdita di gas elio che spinge il carburante nel sistema di propulsione.

La NASA sta conducendo una revisione ad alto livello delle questioni tecniche prima di decidere quando riportare a casa gli astronauti.

Sonny Williams e Butch Wilmore non sono in pericolo, ma cosa è andato storto con la navicella spaziale e cosa significa per il loro viaggio verso casa?

Lo Starliner venne lanciato il 5 giugno nonostante una piccola perdita di elio. L’elio viene utilizzato per spingere il carburante nei sistemi di propulsione utilizzati per le manovre nello spazio e la decelerazione prima di tornare nell’atmosfera terrestre.

La perdita era così piccola che gli ingegneri pensarono che non avrebbe influenzato la missione, quindi continuarono il lancio.

Ma durante la missione si sono verificate altre quattro perdite di elio e cinque dei 28 propulsori di manovra si sono interrotti durante l’avvicinamento alla stazione spaziale, quattro dei quali sono stati riavviati.

La missione avrebbe dovuto durare otto giorni, ma la data di ritorno è stata posticipata mentre gli ingegneri indagavano sulla questione.

Poi, il 18 giugno, la NASA ha annunciato che lo Starliner avrebbe iniziato il suo viaggio verso casa alle 22:00 EDT di mercoledì 26 giugno (03:00 di giovedì 27 giugno, GMT).

La NASA aveva precedentemente affermato in un post sul suo blog che le perdite non rappresentano alcun rischio per la sicurezza degli astronauti perché: “Sono necessarie solo sette ore di volo libero per eseguire una normale conclusione della missione, e lo Starliner attualmente ne ha abbastanza elio nei suoi serbatoi.” Per supportare 70 ore di attività di volo libero dopo lo sgancio.

Ma solo pochi giorni dopo, a seguito di riunioni ad alto livello, la NASA ha concluso che la data di ritorno prevista dovrebbe essere “modificata” a luglio. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo del cambiamento della decisione.

La NASA ha dichiarato che gli ingegneri aerospaziali volevano studiare la navicella spaziale per raggiungere il fondo delle fratture prima che rientrasse nell’atmosfera terrestre. Questo perché mentre la capsula dell’equipaggio si lancia con il paracadute sulla Terra, il “modulo di servizio” inferiore difettoso dello Starliner brucerà al rientro, il che significa che alcune informazioni su ciò che è andato storto andranno perse.

L’agenzia spaziale ha confermato che gli astronauti non sono rimasti a terra e che Starliner ha ottenuto il permesso di tornare sulla Terra in caso di emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Ciò che accadrà dopo è soggetto a una revisione di alto livello a livello di agenzia da parte della NASA per determinare cosa fare dopo.

Commenta la foto, Cinque dei motori di manovra dello Starliner si sono fermati durante l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale

La sequenza degli eventi solleva dubbi sul fatto se il lancio avrebbe dovuto procedere nonostante la fuga di notizie. READ La capsula Orion di Artemis 1 è ancora sulla buona strada per un sorvolo della Luna lunedì

Il dottor Adam Baker, presidente della Rocket Engineering, azienda britannica specializzata in sistemi di propulsione a razzo, afferma di capire il motivo per cui il razzo è stato lanciato, ma dice che sarebbe stato meglio arrivare alla causa della perdita e ripararla. .

“C’è il pericolo che, cercando di rendere le cose troppo perfette, si finisca per impiegare troppo tempo e spendere troppo, e di conseguenza, il sostegno pubblico e politico scompare”, ha affermato.

“Ma quello che penso è che potrebbero non aver tenuto adeguatamente conto del peggioramento della perdita dopo il lancio. Questo è qualcosa che probabilmente la NASA e la Boeing avrebbero dovuto fare”.

Ciò sarebbe stato molto costoso, perché avrebbe comportato la rimozione del razzo dalla rampa di lancio e la rimozione del sistema di propulsione dalla navicella.

Un altro problema che deve essere esaminato dalla NASA è il motivo per cui questi problemi non sono stati identificati in nessuno dei due precedenti test di volo senza pilota del veicolo Starliner, secondo il dottor Simon Barber, uno scienziato spaziale della Open University.

“I problemi che abbiamo riscontrato nelle ultime settimane non sono del tipo che ci saremmo aspettati in questa fase del programma di sviluppo dello Starliner”, afferma.

“Il punto centrale di tutto questo era testare cosa poteva fare in termini di prestazioni mettendo gli astronauti nel circuito di controllo della navicella spaziale. Invece, sembra che abbiamo a che fare con questioni più fondamentali che dovrebbero già essere state risolte.”

Commenta la foto, Gli ingegneri hanno scoperto una piccola perdita di elio prima del lancio. Adesso ce ne sono cinque.

Infine, per la NASA, una questione cruciale è determinare la causa alla base della perdita di elio e dei problemi di propulsione. Fino a quando non lo faranno, tutte le analisi dei rischi per il ritorno sicuro degli astronauti e tutti i piani di emergenza saranno incompleti, secondo il dottor Barber.

“A meno che non venga compresa la causa principale, dovranno esprimere un giudizio sulla base di informazioni incomplete. Se non si comprende appieno la causa di qualsiasi fallimento, non si può dire con certezza di non avere un problema sistemico che non avrà alcun impatto. solo sul sistema di pagamento sottostante, ma anche sui sistemi di backup.

Come ultima risorsa, la NASA e la Boeing potrebbero riportare gli astronauti a bordo della capsula Dragon di SpaceX, il che sarebbe estremamente imbarazzante per Boeing. Ma non siamo ancora arrivati ​​a questo punto, secondo il dottor Becker.