Bollette contro punti Delfini, takeaway: Josh Allen riporta Buffalo alla vittoria, un altro posto dopo la stagione

In una notte in cui i Buffalo Bills avevano bisogno di Josh Allen per offrire una prestazione da MVP, Allen ha offerto una delle migliori partite della sua carriera, in condizioni meteorologiche che fanno di un quarterback una leggenda. Allen ha guidato i Bills su una corsa di touchdown di 86 yard con 5:56 da giocare, impostando un field goal di Tyler Bass senza tempo rimasto sul cronometro per dare ai Bills un’emozionante vittoria per 32-29 sui Miami Dolphins in una media di . Nevoso sabato sera a Orchard Park.

Allen, che ha concluso con quattro touchdown di passaggio nella notte, è andato 4 su 5 per 40 yard sul drive finale per portare i Bills alla vittoria. Il quarterback di Bills ha anche lanciato un passaggio di touchdown da 5 yard a Dawson Knox nel quarto quarto per il 29-27 e poi si è appena interrotto nel tentativo di conversione per pareggiare la partita sul 29-29 a 9:02 dalla fine.

Allen ha concluso 25 su 40 per 304 yard e quattro touchdown nella vittoria, il tutto in manche roventi mentre Buffalo ha conquistato un posto per i playoff per il quarto anno consecutivo. La vittoria porta Buffalo a una vittoria per il titolo AFC East e una partita casalinga garantita nei playoff. Anche Allen si è precipitato per 77 yard.

I Dolphins hanno dato ai Bills tutto ciò che potevano gestire, poiché Tua Tagovailoa ha chiuso 17 su 30 per 234 yard e due touchdown nella sconfitta. Miami ha preso il comando nel terzo quarto su un passaggio da touchdown di Tagovailoa a Terek Hill portando i Dolphins sul 26-21 a 2:30 dalla fine. Hill ha concluso con nove prese per 69 yard e un touchdown nella gara e Raheem Mostert si è precipitato per 136 yard. I Dolphins sono tre partite dietro i Bills nella gara AFC East, metà partita nelle Final Four AFC.

Ecco una ripartizione di ciò che è accaduto in una notte nevosa a Buffalo.

Perché il disegno di legge ha vinto?

Dallo a Josh Allen, che si è presentato quando contava di più nel quarto trimestre. Allen è stato fantastico per tutta la partita con i suoi quattro passaggi da touchdown, ma è andato 5 su 7 per 45 yard nel quarto quarto mentre correva cinque volte per 47 yard e ha convertito una conversione da due punti per pareggiare la partita sul 29-29 con 9: 02 per giocare.

Allen è andato 4 su 5 per 40 yard sul drive finale per l’avvio, e ha concluso la sua notte con 304 yard di passaggio e 77 yard di corsa. Allen ha disputato la sua terza partita con 300 yard in ricezione e 75 yard in corsa, legando Michael Vick e Russell Wilson per le migliori prestazioni nella storia della NFL.

Perché i delfini sono scomparsi?

I delfini non riuscivano a tenere il passo con le bollette sul campo quando la neve stava scendendo. Buffalo ha eseguito 22 giocate sugli ultimi due possedimenti e ha guadagnato 161 yard (segnando 11 punti) mentre Miami ha eseguito 10 giocate per 50 yard e ha segnato tre punti.

La difesa dei Dolphins non ha potuto fermarsi e scendere dal campo, problema ricorrente per Miami tutto l’anno. Tua Tagovailoa non può essere incolpato per la sconfitta, poiché ha concluso 17 su 30 per 234 yard con due touchdown e un passer rating di 104.0.

punto di svolta

In prima e 10 dalla linea delle 43 yard dei Bills, Josh Allen ha chiamato il proprio numero e ha corso per una corsa di touchdown di 44 yard, fuori limite sulla linea delle 13 yard dei Dolphins appena prima che nevicava.

Allen ha fatto la sua corsa più lunga del gioco e ha seguito quel gioco con una corsa di touchdown di 5 yard che ha provocato una penalità per comportamento antisportivo per un calcio fuori limite in ritardo. I Bills hanno segnato tre giocate più tardi su un passaggio di touchdown di 5 yard da Allen a Dawson Knox per preparare Allen alla conversione da due punti che ha pareggiato la partita sul 29-29.

Mentre le braccia di Allen hanno rubato lo spettacolo, anche le sue gambe hanno fatto delle giocate importanti in questo.

Giocare il gioco

Il passaggio da touchdown di Allen a James Cook senza tempo nel primo tempo ha catapultato i Bills, che è stata probabilmente la differenza a fine partita. Invece di prendere una tripla prima dell’intervallo e buttare via la palla, la scommessa di Allen per guadagnare tempo e lanciare la palla in end zone ha dato i suoi frutti.

Allen è rotolato alla sua destra dopo aver trascorso troppo tempo in tasca, e sembrava che avesse preso una decisione sbagliata. Ha guadagnato abbastanza tempo per dare la mancia a Cook e ha lanciato una corda sulla corsa di ritorno in end zone per un touchdown senza tempo rimasto nel tempo che ha portato i Bills sul 21-13.

Senza quel touchdown, i Bills probabilmente perderebbero la partita. Questo lancio di touchdown non può essere trascurato.

la citazione

“Non è niente. Vorrei che fosse più bello. Vorrei che fosse più bello. Ho giocato nel Wyoming per 3,5 anni. Questo è il mio quinto anno qui. Adesso è una seconda natura, piccola.” – Josh Allen sul gioco nella neve e nel freddo a Buffalo alla rete NFL dopo la partita.

Allen è ora 5-1 nella sua carriera nei giochi freestyle, ottenendo un totale di 17 touchdown in quei giochi.

prossimo

I Bills (11-3) possono battere i Chicago Bears (3-10) sabato prossimo, mentre i Dolphins affronteranno i Green Bay Packers (5-8) il giorno di Natale.