Boris Johnson visita Kiev in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina

10 Downing Street ha annunciato la visita su Twitter, pubblicando una foto di Johnson che parla con Zelensky fuori dal Palazzo Mariinsky a Kiev e aggiungendo che il messaggio di Johnson era: “L’Ucraina può e vincerà questa guerra”.

Johnson è uno dei più accesi sostenitori dell’Ucraina mentre cerca di difendersi dall’attacco non provocato della Russia e la sua visita di mercoledì è stata la terza nella capitale ucraina dallo scoppio della guerra alla fine di febbraio.

È diventato uno dei primi leader stranieri a compiere il pericoloso viaggio nella capitale ucraina alla fine di aprile, per poi tornare per un’altra visita a sorpresa a giugno. Downing Street ha detto che la visita di Johnson di mercoledì sarebbe stata l’ultima visita di Johnson in Ucraina prima di dimettersi il mese prossimo.

Mentre molti leader stranieri e altri alti funzionari si sono recati in Ucraina negli ultimi mesi, Johnson si distingue come uno dei visitatori più frequenti. Il presidente polacco Andrzej Duda ha visitato Kiev tre volte quest’anno.

Johnson ha sviluppato uno stretto rapporto con Zelensky, che si è detto triste nel vedere il primo ministro britannico lasciare l’incarico quando il partito conservatore al potere Costringerlo a dimettersi nel mese di luglio.

Mercoledì, Zelensky ha presentato a Johnson un regalo d’addio, assegnandogli la Medaglia della Libertà “per il lavoro che Boris ha svolto per il nostro Paese e per l’intera Europa”.

“L’Ucraina è fortunata ad avere un amico che non tutti sono così fortunati ad avere”, ha detto Zelensky, aggiungendo che l’aiuto ricevuto dal Regno Unito ci ha “davvero avvicinato alla vittoria”.

Il Regno Unito ha pompato più di 2,3 miliardi di sterline (2,71 miliardi di dollari) in aiuti militari e finanziari all’Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo una dichiarazione di Downing Street.

Il governo del Regno Unito ha annunciato, mercoledì, che fornirà all’Ucraina veicoli per la ricerca di mine e droni per un valore di 54 milioni di sterline (63,5 milioni di dollari). Ha detto che avrebbe anche inviato in Ucraina veicoli per la ricerca di mine progettati per aiutare a rilevare le mine nelle acque e addestrare il personale ucraino su come usarle nelle acque del Regno Unito nelle prossime settimane.

Johnson non è stato l’unico funzionario straniero a visitare Kiev mercoledì. Il ministro degli Esteri portoghese João Gomes ha visitato oggi Cravinho e ha dichiarato su Twitter che “È un onore e un privilegio essere qui in un giorno così importante per l’Ucraina. Conta sulla piena solidarietà e sostegno del Portogallo!”

Johnson e Gomez Cravinho si sono recati in Ucraina nonostante gli avvertimenti che Mosca potrebbe scegliere di intensificare gli attacchi durante il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Lo stesso Zelensky in precedenza aveva avvertito gli ucraini di stare più attenti nel Giorno dell’Indipendenza, sottolineando nel suo discorso di martedì sera che “sono possibili atroci provocazioni russe e scioperi selvaggi”.