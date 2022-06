La Gran Bretagna si è rivolta a palesi lotte intestine politiche dopo un decisivo fine settimana non politico mentre la Gran Bretagna ha celebrato il giubileo di platino della regina Elisabetta lunedì sera con un voto di sfiducia al primo ministro Boris Johnson.

Ma quando Celebrazione di quattro giorni Quando la regina rimase sul trono per 70 anni, Mr. I problemi di Johnson furono completamente smascherati, evidenziando l’insoddisfazione nazionale nei confronti del Primo Ministro e alleviando palesemente la sua personalità pubblica con l’autorità della regina.

Per tutto il fine settimana il sig. Mentre Johnson ha partecipato alle celebrazioni del giubileo, il pubblico – e persino i partecipanti – hanno espresso il loro disprezzo.

Sig. Johnson e sua moglie, Gary Johnson, erano estasiati mentre camminavano sui gradini della Cattedrale di St. Paul venerdì prima del servizio del Ringraziamento. I video di una risposta simile sono stati fatti circolare mentre assistevano a un concerto sabato sera fuori Buckingham Palace. Durante il concerto, due attori, Lee Mack e Stephen Fry, si sono esibiti sul palcoscenico nazionale. Scavato Johnson.

Ma sono state le cheerleader che si erano radunate per le strade di Londra durante il lungo weekend a fornire informazioni su come il pubblico in generale vedeva il loro leader quando riflettevano la loro sfiducia nei confronti del governo – senza provocazioni e spesso – riguardo alla loro ammirazione per la regina. .

Marion Argent, 77 anni, che si è riunita con tre generazioni della sua famiglia nel centro commerciale fuori Buckingham Palace per la parata Trooping The Colour di giovedì, ha descritto la regina come una forza unificante “a differenza dei politici”.

Alzò gli occhi al cielo mentre diceva “Boris” con un sospiro e rivolse rapidamente la sua attenzione alle cerimonie.

Venerdì ad Hyde Park, la 60enne Marina Burns ha detto delle celebrazioni per la regina: “È tutto antipolitico, ecco perché è così coeso”.

“Nel frattempo, la politica è un pasticcio”, ha detto la sig. Ustioni aggiunte. “Al momento con Boris e Partigate è stato assolutamente orribile”.

Ha affermato che le celebrazioni del giubileo sono state considerate uno dei primi momenti del governo in cui la nazione ha potuto veramente gioire, in mezzo alla “distruzione e oscurità” di leader falliti, difficoltà economiche e perdite epidemiche.

Erwin Cunningham, 60 anni, arrivato dai Paesi Bassi e in attesa che il suo aereo decollasse a casa, ha anche sottolineato che una delle tante difficoltà che la Gran Bretagna sta attualmente affrontando è la “confusione con il Primo Ministro” al di là di alcune panchine del parco. Molti erano entusiasti della positività di Jubilee.

Catherine Cook, 48 anni, che lavora per il Servizio sanitario nazionale, ha aggiunto al bagliore festivo un commento entusiasta sui fallimenti del governo.

Sig.ra. Cook, mentre rifletteva sul “grande rispetto” per la regina, ha detto: “I nostri politici, come Boris, non sono così tanti”.

Commenti per le strade di Londra, Mr. Yukov al referendum. Sebbene il riconoscimento di Johnson sia svanito, potrebbe indicare un maggiore senso di nazionalismo. Solo il 26 per cento all’inizio di maggio. Secondo un rapporto di Sue Gray alla fine del mese scorso, il fallimento della leadership del governo durante le serrature del virus Corona, Il 60 per cento della popolazione intervistata da YouGov Sig. Johnson ha detto che non sarebbe più il leader del Partito conservatore.

Un sondaggio istantaneo di Opinion lunedì mattinaPoche ore dopo l’annuncio del sondaggio, il 28% degli elettori ha votato contro la legislatura conservatrice. Pensano che dovrebbero votare per mantenere Johnson, mentre il 59% crede che dovrebbero votare per rimuoverlo.