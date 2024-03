Bourne concorda con i Patriots un contratto triennale del valore massimo di 33 milioni di dollari

FOXBOROUGH, Massachusetts – Il wide receiver Kendrick Bourne ha accettato un accordo triennale per tornare ai New England Patriots che potrebbe valere fino a 33 milioni di dollari, ha detto domenica il suo agente Henry Organ of Disruptive Sports ad Adam Schefter di ESPN.

Una fonte ha detto a ESPN che il contratto include un bonus alla firma di 4,2 milioni di dollari.

Bourne, che compirà 29 anni il 4 agosto, si sta riprendendo da una lesione al legamento crociato anteriore destro subita nella sconfitta contro i Miami Dolphins il 29 ottobre.

Era sulla buona strada per avere un anno di carriera prima dell'infortunio, totalizzando 37 ricezioni per 406 yard e quattro touchdown in otto partite.

Bourne, alto 1 metro e 80 e pesa 205 libbre, entra nella sua ottava stagione NFL, dopo aver trascorso i primi quattro anni della sua carriera con i San Francisco 49ers e gli ultimi tre nel New England.

Dopo essere entrato nella NFL come free agent non pescato da Eastern Washington nel 2017, Bourne ha giocato 99 partite della stagione regolare e ha totalizzato 264 ricezioni per 3.409 yard con 21 touchdown.

A febbraio, Bourne ha detto a ESPN: “Voglio tornare a casa. Questo è il mio obiettivo. Adoro essere un patriota: è un ottimo ambiente per uno come me. Essere un patriota mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono adesso”. Oggi sono grato all’organizzazione.

“Gli ultimi due anni sono stati una ricostruzione, quindi non voglio perdere il momento in cui potrebbe tornare, l'onda buona. È stata dura ma non sai mai dove può andare. Sento che qualcosa di bello arriverà in quell'edificio e voglio farne parte.” “

I Patriots entrarono nella free agency con quasi 100 milioni di dollari di spazio sul tetto salariale e l'obiettivo di firmare nuovamente alcuni dei loro giocatori chiave, incluso Bourne. In precedenza avevano rifirmato Hunter Henry con un contratto triennale del valore fino a $ 30 milioni.