Brad Pitt dice che l’ex moglie Angelina Jolie ha “cercato del male” vendendo una partecipazione nel vigneto

L’ex coppia di Hollywood Brad Pitt e Angelina Jolie hanno chiesto il divorzio nel 2016.

Los Angeles:

Brad Pitt ha accusato la sua ex moglie Angelina Jolie di aver cercato di “fargli del male” vendendo la sua partecipazione del 50% in un vigneto francese a un oligarca russo con “associazioni e intenzioni tossiche”.

Le accuse, presentate in nuovi atti giudiziari come parte della causa di Pitt contro Jolie per la vendita di Chateau Maraval, sono le ultime critiche in un’aspra battaglia legale tra l’ex coppia di Hollywood che ha chiesto il divorzio nel 2016.

Lo scorso ottobre, Jolie ha venduto la sua quota di un vigneto nel sud della Francia – dove lei e Pete hanno celebrato la cerimonia di matrimonio – a Tenute del Mondo, una sussidiaria del gruppo di bevande miliardario di origine russa di Yuri Scheffler.

Pitt ha intentato una causa a febbraio, affermando che la coppia aveva accettato di non vendere i propri interessi senza il consenso dell’altro e accusando Jolie di cercare profitti “non guadagnati”.

In una denuncia modificata vista dall’AFP, gli avvocati di Pitt hanno affermato che “Jolie ha cercato di danneggiare Pitt” con la vendita e ha descritto Scheffler come “un estraneo con associazioni e intenzioni tossiche”.

La causa, ricevuta in un tribunale di Los Angeles venerdì scorso, ha affermato che Scheffler “mantiene relazioni personali e professionali con individui nella cerchia ristretta di Vladimir Putin”.

Scheffler è stato a lungo un critico esplicito di Putin, il conglomerato lettone di bevande del gruppo Stoli.

A marzo, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, Shelfer ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di essere stato “esiliato dalla Russia dal 2002 per la mia opposizione a Putin” e ha ribattezzato la sua compagnia “in solidarietà con l’Ucraina”.

Ma l’ultimo documento di Pitt dice: “Nonostante il disperato tentativo di Schaeffler di prendere le distanze dal regime di Putin, il marchio Stoley è ora un’enorme responsabilità internazionale”.

“Stoli vodka è sinonimo di Russia, come le innumerevoli foto dei consumatori che versano la vodka Stoli nello scarico”, aggiunge.

“Dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, la compagnia di assicurazioni di Maraval ha cercato assicurazioni che Schaeffler non è alleato di Putin e che l’affiliazione con Stoly non comporterà rischi commerciali”, afferma la causa.

La denuncia elenca anche il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman tra i presunti “Network of Schaeffler Professional Fellows” che “minacciano di danneggiare permanentemente la reputazione di Maraval”.

– ‘Falso romanzo’ –

Il Gruppo Stoly non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Una fonte vicina alla situazione ha detto all’AFP che la Jolie ha deciso di vendere perché lei ei suoi figli “non potevano tornare” a Chateau Miraval e hanno fatto diverse offerte al suo ex marito prima di firmare l’accordo con Schaeffler.

La fonte ha affermato che la causa di Pitt contro Jolie era “un’estensione di una falsa narrativa” e “la verità della situazione non è stata ancora resa pubblica”.

Una volta che la coppia più famosa di Tinseltown, Pitt e Jolie, si sono incontrati per la prima volta dopo aver recitato nel ruolo di assassini sposati nel film del 2005 “Mr. and Mrs. Smith”. Pitt era sposato con Jennifer Aniston all’epoca.

L’elenco 1 ha annunciato nel 2018 di aver raggiunto un accordo amichevole sui loro figli – tre biologici e tre adottati – ma qualsiasi accordo sembra andare in pezzi rapidamente.

Lo scorso luglio, Jolie ha vinto una battaglia per l’affidamento poiché il giudice speciale che sovrintendeva alle questioni relative al divorzio e all’affidamento è stato escluso dal caso.

