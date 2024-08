Bradley Whitford critica Cheryl Hines per aver sostenuto suo marito, Robert Kennedy Jr

L’attore Bradley Whitford ha criticato l’attrice Cheryl Hines dopo che l’attrice ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di suo marito, Robert F. Kennedy. Kennedy Jr.

il precedente Ala ovest La star ha preso di mira il primo Frena il tuo entusiasmo Dopo che Kennedy si è ritirato dalla corsa presidenziale e ha appoggiato Donald Trump la scorsa settimana.

Haynes ha risposto alla decisione del marito con una dichiarazione ponderata che non ha sostenuto Trump allo stesso modo, ma ha osservato che “nell’ultimo anno e mezzo ho incontrato persone straordinarie di tutti i partiti: democratici, repubblicani, indipendenti. Ha Dalla mia esperienza ho capito che la stragrande maggioranza di tutti i partiti sono davvero brave persone. Vogliono il meglio per il nostro Paese e per gli altri. È stato un viaggio illuminante e trasformativo e l’ho adorato.”

Whitford – che sostiene la candidata democratica Kamala Harris – X risposeHa scritto con sarcasmo: “Oh Cheryl Hines, quanto è bello che tu rimanga in silenzio mentre il tuo pazzo marito sostiene lo stupratore che è stato condannato a morte e si vanta di privare le donne dei loro diritti fondamentali. Audace. Un meraviglioso esempio per i bambini. Un modello di coraggio.”

Il rifiuto di Haynes di criticare pubblicamente il sostegno del marito a Trump e i commenti di Whitford hanno scatenato una reazione negativa sui social media. Tuttavia, Kennedy ha notato che Hines non era soddisfatto della questione dietro le quinte.

“Sono così grato alla mia meravigliosa moglie Cheryl per il suo amore incondizionato mentre prendevo una decisione politica con la quale non era affatto a suo agio.” Pubblicato su X (ex Twitter)“Auguro questo anche al Paese: amore e unità anche di fronte alla discordia. Ne avremo bisogno nei tempi a venire.”

Tuttavia, la famiglia Kennedy ha criticato pubblicamente Kennedy. Hanno detto cinque dei fratelli di Kennedy Una dichiarazione pubblicata su Instagram“Vogliamo un’America piena di speranza e vincolata da una visione condivisa di un futuro migliore, un futuro definito dalla libertà individuale, dalla promessa economica e dall’orgoglio nazionale [running mate Tim] “Fals. La decisione di nostro fratello Bobby di sostenere Trump oggi è un tradimento dei valori cari a nostro padre e alla nostra famiglia. È la triste fine di una triste storia.”

Kennedy aveva precedentemente spiegato di essersi ritirato dalla gara perché non poteva vincere e per non fare da “spoiler” negli swing states. “In fondo, non sento più che abbiamo una strada verso la vittoria”, ha detto. “I nostri sondaggi hanno costantemente dimostrato che, rimanendo al ballottaggio negli stati indecisi, darò i voti ai democratici”.