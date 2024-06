Brandon Aiyuk, 49ers si incontrano lunedì in mezzo alla sospensione del contratto – NBC Sports Bay Area e California

Le trattative contrattuali tra il wide receiver Brandon Aiyuk e i 49ers potrebbero andare avanti.

Aiyuk ha saltato gli allenamenti volontari e obbligatori a San Francisco all’inizio di questa stagione mentre cercava un prolungamento del contratto redditizio che dovrebbe renderlo uno dei ricevitori più pagati della NFL.

Ci sono stati molti colpi di scena nel corso dei mesi di trattative, comprese le offerte commerciali fatte dai 49ers per Aiyuk prima del Draft NFL 2024 e, più recentemente, Aiyuk ha affermato in un video sui social media che San Francisco “non lo vuole”. “

Tuttavia, gli ultimi sviluppi potrebbero essere un segnale positivo che le due parti si stanno muovendo verso il raggiungimento di un accordo.

L’analista di ESPN Ryan Clark ha riferito lunedì su “NFL Live” che Aiyuk incontrerà i 49ers lunedì dopo che il ricevitore della stella ha chiesto di sedersi con i pezzi grossi della squadra, e che Aiyuk preferirebbe rimanere a San Francisco.

Vedi altro Il WR scontento dei 49ers Brandon Aiyuk incontra oggi i 49ers, come riporta ESPN @Realrclark25 È stato riportato su NFL Live. -Adam Schefter (@AdamSchefter) 24 giugno 2024

“In realtà oggi si incontreranno con i San Francisco 49ers”, ha detto Clark su “NFL Live”. “Lui e la sua costar Ryan Williams sono prima di tutto atleti. Brandon Aiyuk ci ha detto che voleva organizzare lui stesso questo incontro. Quando si è seduto con The Pivot, ha detto che prende queste negoziazioni sul personale. Il modo in cui hanno negoziato con lui, il modo in cui gli hanno spiegato perché meritava ciò che meritava, lo ha colpito.

“Questo lo ha influenzato. Dice che prima vuole essere a San Francisco, ma che è a suo agio a giocare altrove se è qualcosa che i San Francisco 49ers vogliono fare tramite uno scambio”.

Aiyuk ha pubblicato sui social media domenica sera una sua foto su un aereo con un tag di posizione di “Bay Area, California”, portando i fan a speculare sul motivo per cui si trovava nella Bay Area dopo che sembrava si stesse allenando altrove durante la bassa stagione.

Bene, ora lo sappiamo. Resta però da vedere se l’incontro estemporaneo di lunedì con i 49ers porterà o meno a un accordo a breve.

