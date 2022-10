Brandon Staley Chargers – Avvicinati a Kenan Allen dopo il tweet

COSTA MESA, CA – L’allenatore dei Los Angeles Chargers Brandon Staley non ha espresso ripensamenti sulla sua decisione a fine partita, arrivata quarta il giorno prima, che è stata quasi costosa nella vittoria per 30-28 sui Cleveland Browns.

Staley ha anche detto che da allora ha incontrato il capitano e un ampio futuro Kenan Allenche era a casa a curare un infortunio al tendine del ginocchio quando ha scritto in un tweet cancellato, “Stiamo facendo WTF” pochi istanti dopo la decisione di Staley.

Aggrappandosi a un vantaggio di due punti su FirstEnergy con 1:14 da giocare, Staley ha scelto di farlo al quarto posto e 1 delle 46 yard consecutive di Bolts. terzino Giustino HerbertPassa a un ricevitore wide Mike Williams caduto incompleto. Con 1:10 rimasto, Brown ha preso il controllo e ha fatto avanzare la palla di 10 yard prima di calciare Kid York Ha mancato un potenziale field goal a 54 yard.

“Da quando sono diventato il capo allenatore, siamo diventati molto vicini”, ha detto Staley di Allen. “Ci siamo incontrati stamattina. Chiunque abbia preso parte alla competizione sa che quando non ne fai parte, puoi in qualche modo sentire il modo in cui. Il cuore di Kenan è con me, con noi. Capisco dov’era in quel momento. momento perché non è con la sua squadra o nel fuoco, sono soldi”. Chi c’era una volta… Ci avvicineremo per questo. Ci siamo avvicinati ancora di più stamattina”.



Allen, il professionista del decimo anno e leader del partito dei Bullets dal 2017, è uscito dalla seconda settimana ed è ancora “giorno dopo giorno”, secondo Staley, al ritorno da un infortunio al tendine del ginocchio che ha subito nella stagione inaugurale.

I Chargers (3-2) giocheranno contro i Denver Broncos (2-3) al SoFi Stadium il Monday Night Football.

Nonostante il controllo di Allen e della critica, il modello di probabilità vincente di ESPN era d’accordo con la decisione di Staley di puntare al quarto posto domenica. La percentuale di vittorie è stata dell’84,1%. Il tasso di vincita al gioco è stato del 78,9%.

“Ci sarà una decisione con cui parte della maggioranza non sarà d’accordo”, ha detto Staley. “Devi solo essere convinto di ciò in cui credi ed essere anche trasparente riguardo al tuo processo, e non sentirti sulla difensiva o insicuro al riguardo”.

I Chargers sono 5 su 11 nei trasferimenti di Classe 4 in questa stagione (45,5%, al 19° posto nella NFL).

La scorsa stagione, nel primo allenamento di Staley come capo allenatore, Bolts ha raggiunto il livello più alto del campionato 22 volte al quarto posto in 34 tentativi (64,7%, quarto posto).

“Non è una sorpresa,” disse, indietreggiando Austin Eckler, che domenica ha raccolto 199 yard per tutti gli usi, dalla decisione di Staley di provarci. “Voglio dire, Brandon Staley è ancora ciò di cui stiamo parlando qui, e abbiamo visto tutto ciò che abbiamo fatto nell’ultimo anno, quindi si è presentato in questo momento in cui ha creduto in noi. Ha detto che” se alcune cose buone sono state fatte con successo, e ci ha dato la possibilità di andare a prendere un cortile e inventare una villa”.

Il Charger ha ottenuto un record stagionale di 465 yard contro Brown, che includeva un massimo stagionale di 10 volte per 134 yard per la Williams, che era un obiettivo al quarto posto.

“Volevamo porre fine a quella partita con il nostro attacco in campo”, ha detto Staley. “Hanno giocato una partita. Abbiamo adorato la partita fuori e ci è sembrata la decisione migliore che abbiamo preso in quel momento”.

Lunedì, linea difensiva Sebastian Joseph Dayche faceva parte di un importante cambiamento fuori stagione per la difesa dei Bolts che includeva aggiunte frettolose Khalil Mac e Cornerback JC JacksonNon aveva riserve sulla scelta di Staley per dare un’ultima possibilità all’attacco invece di scommettere e fare affidamento sulla difesa per vincere la partita.

“Alla fine della giornata, l’allenatore Staley prende le decisioni perché è l’allenatore e lo sa”, ha detto Joseph Day. “Non metterei mai in discussione questo ragazzo. Non metterei mai in dubbio le sue decisioni perché aveva un motivo. Ecco perché è l’allenatore… Cavalcherò con lui a prescindere”.

I Browns hanno eseguito cinque giocate prima di tentare un field goal da 54 yard. terzino Jacobi Brisset Era 1 su 4 per 10 iarde e correva all’indietro caccia alla crema Bandito senza profitto Derwin James Jr.. nella serie.

Staley ha detto: “Il modo in cui abbiamo giocato il nostro attacco in quella partita mi ha dato completa fiducia nella partita, il modo in cui la nostra difesa si è difesa nei passaggi, il calcio veloce, tutte quelle cose buone. Voglio dire che ha tenuto conto”. “Ma credevamo che avremmo giocato un gioco, e quella è stata la decisione che ho preso e ho sentito che era la decisione giusta”.