Brett Michaels canta dopo il ricovero: “I fan della Florida sotto la pioggia torrenziale hanno scosso il mio mondo”

Brett Michaels Sabato ha fornito ai fan un aggiornamento sul suo recente ricovero in ospedale, dicendo loro che non si sentiva come se “la domenica è meglio” ma che ha intenzione di “continuare a oscillare” al suo spettacolo del sabato sera a Jacksonville, in Florida.

“Prima di tutto, voglio solo dire a tutti grazie per tutti i vostri auguri”, ha detto Michaels in salute in un video che ha pubblicato sui suoi social media. “Grazie, questo significa il mondo per me”.

Ha detto che era a Jacksonville, in Florida e”Pronto per spaccare. Ti darò il 1000% di tutto ciò che ho nel serbatoio in questo momento. Non credo che la domenica sia la mia migliore, ma continuerò a oscillare e a partecipare e non potrei essere più grato per una famiglia, amici e fan così straordinari e meravigliosi. Grazie.”

In seguito ha pubblicato una sua foto alla festa con i fan che sorridevano e urlavano da dietro di lui.

Ha sottotitolato la foto su Instagram: “Malato e sotto la pioggia battente, Brett dà il 100%”.

Ha scritto su Twitter: “Jacksonville, Florida I fan sotto la pioggia battente hanno scosso il mio mondo. Ti amo seriamente e mi dispiace di essere stato malato.

Ha cancellato il suo incontro e saluto a Jacksonville, dicendo ai fan in una dichiarazione che dà sempre “1000%” negli incontri e che i suoi medici gli hanno consigliato “di riposare e cercare di fornire tutta l’energia possibile per il mostrare.”

Un fan che ha partecipato alla festa di Jacksonville ha detto che è stato “uno spettacolo davvero interessante! Ti abbiamo visto circa 7 volte – tre volte con Poison e quattro con la tua band, ma era la nostra prima volta per i nostri amici! Sei stato fantastico stasera! Grazie per dare sempre il massimo!”

La sua band Poison è stata costretta a cancellare lo spettacolo di Nashville giovedì quando lo era Frontman è stato portato in ospedale.

Il giorno dopo essere stato ricoverato in ospedale, ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata su Instagram che stava vivendo “complicazioni mediche impreviste” senza entrare in ulteriori dettagli.

Secondo quanto riferito, la band è salita sul palco giovedì per dire ai fan che Michaels aveva subito una “cattiva reazione” al farmaco.

A Michaels è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 quando aveva sei anni. TMZ ha riferito che potrebbe anche essere collegato al coronavirus.

In un aggiornamento precedente ha detto che spera di “scuotere duramente i fan di Nashville” con Def Leppard, Motley Crue, Joan Jett e Black Hearts, con i quali Poison è in giro.

Il tour è iniziato a metà giugno e dovrebbe concludersi a Las Vegas il 9 settembre.

Il loro prossimo spettacolo è in programma a Philadelphia, Mississippi, domenica.

Venerdì ha pubblicato l’ultimo aggiornamento sul suo sito web, dicendo: “Non ci sono abbastanza parole di ringraziamento e gratitudine per gli auguri di famiglia, amici e fan”, ha scritto. “Non posso ringraziare lo staff medico straordinario e determinato di Nashville che mi ha aiutato, come puoi vedere con così tanti siti di flebo per eseguire test e somministrare fluidi. Sono determinato a provare il rock a Jacksonville e tornare per uno spettacolo di Nashville un giorno presto.”