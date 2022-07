Bridgerton Stagione 3: Il tuo primo sguardo al primo piano di Penelope

Penelope Fetherrington sarà un diamante? Bridgerton Stagione tre?

Pensiamo che sia un annuncio video teaser Inizio della produzione della terza stagione Wallflower ha dato uno sguardo alla transizione verso una bellezza sorprendente. Questo non vuol dire che Penelope non fosse bellissima prima, ma il filmato pubblicato il 20 luglio lo ha mostrato Nicola CoughlanInterpreta Penelope con un trucco straordinario e un trucco sbalorditivo.

Detto questo, la frangia ampia e l’occhio fumoso non sono ciò che normalmente vediamo sulla figlia di Featherington dalla voce pacata. Il cambiamento non dovrebbe sorprendere i fan Bridgerton Libri, ecc Romanticismo con il signor Bridgerton– Il Giulia Quinn Il romanzo che ha ispirato questa stagione introduce un nuovo look per Penelope.

veramente, Nicola ha detto a E! Novità di maggio Quella terza stagione sarà “molto diversa”. Ciò significa che gli spettatori vedranno il suo personaggio “finalmente diventare una donna nella terza stagione”.

Naturalmente, Penelope non era l’unica destinata a brillare, come ha scherzato Nicola Luca Newton, Chi interpreta la sua altra metà?Colin Bridgerton è stato un grande protagonista in questa stagione.

“Ho visto una foto [Luke] Dall’essere un appuntamento fisso oggi”, ha detto all’epoca, “lo hanno portato da boyband a protagonista in grande stile”.