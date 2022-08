Britney Spears afferma che i suoi figli erano “odio” a casa – Hollywood Life

Di più Britney Spears

dopo tre giorni Kevin Federlin rivelato con i suoi figli Britney SpearsE il Sean Prestone 16 e Jayden James15, Decidono che non possono vederla ora. In un’intervista con ITV, Britney, 40 anni, ha deciso di lanciare i suoi pensieri sull’argomento per molto tempo Posta su Instagram. “La situazione avrebbe dovuto essere gestita al 100% in privato e sicuramente non online!!!” Britney ha criticato. “Una rete britannica ha affermato che l’obiettivo della loro matrigna è tenere i bambini lontani da tutte le controversie e i traumi in casa mia… Ho amore in casa mia e ho benedizioni da tutte le persone a cui ho permesso di entrare e uscire da casa mia .”

Quindi Britney a quanto pare ha denunciato i suoi figli per “odio” quando sono venuti a casa sua, che avrebbe dovuto essere due o tre giorni alla settimana, ma spesso è finita per essere l’unica. “So che è difficile avere a che fare con gli adolescenti a questa età… ma dai, c’è maleducazione e poi odio”, ha continuato. “Mi avrebbero fatto visita, sarebbero entrati nella porta, sarebbero andati direttamente nella loro stanza e avrebbero chiuso a chiave la porta!!!” Ha aggiunto: “L’osservatore mi dirà che gli piace solo stare nella sua stanza… Ma mi piacerebbe che vieni a trovarmi se non vengono nemmeno a trovarmi!!!”

La cantante di “Toxic” ha parlato di quanto sia sconvolta quando i suoi figli sono lontani da lei, poi si è chiesta se li avesse respinti cercando di costruire una relazione con loro. “Fa male e voglio urlare!!! Voglio alzare le loro spalle e dire svegliati ci sono anche io!!! Gli adolescenti sono strani, non so cosa gli passi per la testa!!!” mi chiedevo. “Ho sempre provato e riprovato, forse è per questo che hanno smesso di venire qui!!! Volevo che piacesse così tanto alla signora che ho esagerato!!!”

Quindi Britney ha parlato della conversazione che ha avuto con i suoi figli quando le hanno detto che volevano partecipare di meno, di cui ha parlato Kevin nella sua intervista a ITV. “Mi hanno detto quest’estate ‘potremmo venire qui di meno’ e stavo bene. Ho chiamato il loro papà e gli ho detto che sembrava che i ragazzi volessero smettere di venire qui altrettanto, cosa che ho capito perché hanno le loro cose da fare ma mi sento come se fossero piuttosto tosti!! Disse chiaramente sorpresa. Le sue parole erano ‘Non avrei mai permesso loro di prendere questa decisione da soli… Non lo farei mai a te’!!! Dopo di che, non li ho più visti da allora!!! Come niente”.

Ha concluso il suo post ripetendo quanto fosse devastata quando Kevin ha parlato della sua relazione con i suoi figli e della decisione dei suoi figli di smettere di venire. “Ne parlo perché il mio cuore non capisce la crudeltà”, ha scritto. “Mi si spezza il cuore perché in questi giorni mi sembra che la crudeltà vinca davvero anche se non si tratta di vincere o perdere!!!” Ha aggiunto: “Ma non riesco a sopportare il modo in cui ho dedicato 20 anni della mia vita a questi ragazzi… Era tutto su di loro!!! Per farmi prendere fiato… Vedo che non puoi aggiustarmi! Nessuna cura e nessuna adorazione possono riparare il mio cuore!!!

Britney in precedenza Parla fuori dall’intervista di KevinChe viene trasmesso sulla rete britannica attraverso diverse clip questa settimana. Ha scritto su Instagram Story il 7 agosto: “Mi rattrista sentire che il mio ex ha deciso di discutere della relazione tra me e i miei figli… Come tutti sappiamo, crescere ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno”.

Oltre a sollevare la turbolenta relazione di Britney con i suoi figli, Kevin è anche pubblico Controverso sostegno alla tutela È stato presentato tra il 2008 e il 2021″.Jimmy Spears È venuto da me e mi ha detto, più o meno, “Non so cosa fare, voglio aiutare. Mia figlia, voglio aiutare”, ha detto a ITV. “Voglio dire questo… ho visto un ragazzo che ha davvero a cuore la sua famiglia e si preoccupa davvero della sua famiglia e vuole che tutto vada bene.” Ha aggiunto: “Penso al 100% che l’abbia salvata in quel momento”.

Britney ha spiegato che era disgustata dall’intervista di Kevin, che Fonti esclusive confermate a Hollywood dal vivo. “[Britney] Voleva tenere il dramma dei suoi figli fuori dai riflettori perché per lei era sacro. per [Kevin] Fare questa intervista le mostra che non la rispetta”, ha detto qualcuno vicino a Britney H. Una seconda fonte ha aggiunto che Britney era perplessa sul perché Kevin avrebbe fatto una cosa del genere.

mentre, Sam Asghariil marito 28enne di Britney, ha affermato che l’intervista è stata Prendi un sacco di soldi per Kevin. “Il percorso del brodo di Kevin finirà presto [sic] Forse spiega il tempismo di queste dichiarazioni offensive”. “Non lo conosco personalmente e non ho nulla contro di lui se non la sua scelta. [sic] Per screditare mia moglie. Il suo carattere si rivela accettando una spietata Cship per 13 anni e la sua fedeltà a Jaimie [sic] [Spears] Indica anche la sua approvazione al momento del suo concepimento”.