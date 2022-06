Britney Spears e Wissam Asgari si sposano giovedì con una cerimonia privata

Britney Spears Disposta a camminare lungo la navata e sposare il suo fidanzato Sam Asghari In una festa intima.

Fonti vicine al cantante hanno detto a TMZ che la coppia si sposerà giovedì davanti a un’esclusiva e piccolissima lista di invitati di circa 100 persone. Il fratello di Britney ci ha detto, Brian dovrebbe essere presente – ma sua madre, suo padre e sua sorella, Jimmy Lynn non ci sarà.

Le nostre fonti affermano che non è stato ancora deciso chi abbandonerà Britney all’altare, poiché i dettagli finali sono ancora in fase di elaborazione.

PS ha pubblicato un video di lei con Sam Wednesday e le sue unghie sembravano decisamente pronte per il matrimonio mentre lei e Sam stavano guidando per la città sorseggiando champagne in una Rolls-Royce.