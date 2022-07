Britney Spears rivela la voce cruda nella nuova versione di “Baby One More Time”

Britney Spears Devi ammettere che non senti la sua vera voce da “molto tempo”.

Ecco perché ha scelto di tornare all’inizio con una nuova e potente interpretazione della sua canzone di debutto “…Baby One More Time”, che ha pubblicato come cappella in un post di Instagram venerdì.

“Non condivido la mia voce da molto tempo… forse da molto tempo”, ha sottotitolato due video di se stessa che canta una versione astratta del brano dal suo album di debutto, che è diventato una sensazione mondiale e l’ha lanciata carriera quando aveva solo 16 anni.

Oltre alla voce grezza, questa versione ha una grande differenza: una mod chiara per il ritornello implacabilmente orecchiabile.

“Dammi un fottuto segno”, canta la Spears nella clip. “Colpiscimi di nuovo tesoro.”

Nel commento, la Spears ha spiegato che aveva pianificato di pubblicare un remix della canzone negli ultimi 14 anni, ma non aveva ricevuto alcun supporto dal suo team, mentre viveva sotto la sua tutela, il che poneva severi limiti alle sue libertà professionali e personali.

Ha spiegato prima di prendere di mira sua sorella, Jamie Lynn Spears, che il team “ha detto di no” alla sua co-interpretazione delle canzoni della pop star ai Radio Disney Music Awards nel 2017, il che l’ha portata a essere spesso rifiutata.

“Hanno rovinato tutto per me, mi hanno messo in imbarazzo e mi hanno fatto sentire come se non fossi assolutamente nulla”, ha scritto. “Condivido questo perché riconosco il mio amore e la mia passione per il canto… e la mia famiglia mi ha reso uno zimbello… non sarò una vittima”. READ Riepilogo e reazioni di WWE SmackDown: Unite, Shutdown, Oh My God!

Era la tutela della Spears finito da un giudice Nel novembre 2021.

Nei mesi seguenti, la sua famiglia è stata molto critica nei confronti del suo ruolo nell’accordo legale, dicendo che era stata sottoposta a sfruttamento finanziario e abusi emotivi sotto la supervisione di suo padre, Jamie Spears, dal 2008.

cantante la scorsa settimana vincere alla grande Nella sua battaglia legale con suo padre come parte di un’indagine in corso sul suo ruolo di custode della sua proprietà.

Giovedì un giudice ha stabilito che deve sedersi per una testimonianza per affrontare una serie di accuse inquietanti, inclusa l’accusa di aver messo sua figlia sotto costante sorveglianza intercettando la sua camera da letto, cosa che ha fatto. rifiutare.