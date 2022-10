Broncos vs. I giaguari segnano, takeaway: Denver scatta una scivolata di quattro partite oltre Jacksonville a Londra

I Denver Broncos hanno sconfitto i Jacksonville Jaguars 21-17 per ottenere una serie di quattro sconfitte consecutive mentre sono migliorati a 3-5 nella stagione. I Jaguars ora hanno perso cinque partite consecutive e sono 2-6.

L’attacco dei Broncos ha lottato fuori dal cancello, con il quarterback Russell Wilson esonerato al suo primo lancio sul secondo drive di Denver. I Jaguars hanno segnato un touchdown dopo un turnover e un intercetto quando il quarterback Trevor Lawrence ha trovato Evan Engram per 22 yard nella end zone e con il punto extra riuscito, i Jacks hanno preso un vantaggio di 7-0.

La difesa dei Broncos ha lottato per rallentare i Jaguars mentre marciavano di nuovo nella zona rossa. Anche se Denver ferma Lawrence and Co., un rigore difensivo si ritorcerà contro. Denver è stato in grado di inventare un grande gioco quando Justin Simmons ha intercettato il passaggio di Lawrence a Jay Jones nella end zone.

I Broncos sono finalmente saliti sul tabellone con un touchdown meno di tre minuti dopo. Jerry Judy ha impostato il punteggio con una corsa di 25 yard, quindi ha ricevuto un passaggio di 6 yard da Wilson.

Con un minuto rimasto nel primo tempo, Wilson ha avuto la possibilità di far accadere qualcosa nel profondo del suo stesso territorio con due timeout. L’attacco si stava avvicinando alla gamma del field goal, ma Wilson è stato esonerato, ponendo fine alla possibilità di segnare alcuni punti prima dell’intervallo.

I Broncos hanno preso il primo vantaggio della partita nel terzo quarto con un touchdown di Melvin Gordon dalla linea di 1 yard, che è stato impostato da una cattura di 38 yard dal tight end Greg Dulcich. Dulcich ha concluso la giornata con quattro ricezioni per 87 yard.

Il giocatore del giorno dei Jaguars è stato Travis Etienne. Ha rombato per 156 yard su 24 carry e ha dato a Jacksonville il vantaggio con un punteggio di 1 yard nel quarto quarto per il 17-14 dopo il punto extra.

Meno di due minuti dopo, tuttavia, i Broncos hanno riguadagnato il vantaggio quando LaDavious Murray si è precipitato per un touchdown dall’1, impostato da un passaggio di 47 yard a KJ Hamler e un gioco di Wilson che ha esteso la serie di vittorie. Terzo down.

Lawrence ha concluso la partita con un intercetto. Un passaggio per Christian Kirk è stato eliminato da K’Van Williams di Denver, dando la palla ai Broncos. Wilson è andato per una corsa di quarterback sul terzo down che ha suggellato la vittoria.

Ecco alcuni momenti salienti della vittoria dei Broncos a Londra.

Perché i Broncos hanno vinto

I Broncos non si sono mai lasciati troppo indietro nonostante un inizio difficile e la loro capacità di rimanere in gioco e di costruire fiducia ha permesso loro di riconquistare il comando in diverse occasioni. L’intercetto finale è fondamentale in una partita serrata e chiudere le cose per una vittoria è qualcosa con cui i Broncos hanno lottato in questa stagione, ma l’hanno fatto nella settimana 8.

Wilson ha commesso degli errori, ma è sceso in campo quando necessario e ha guidato la squadra a diversi touchdown. I Broncos hanno molto più successo nella zona rossa rispetto al passato. Inoltre, Dulcich e Jerry Jeudy sono stati entrambi coinvolti in attacco, e persino Wilson è stato in grado di usare le gambe per fare grandi giocate, inclusa una cruciale conversione del terzo down sul punteggio finale.

Perché Jaguar ha perso?

Nelle partite ravvicinate, si tratta di chi può giocare tutti i 60 minuti, e oggi non sono stati i Jaguars. Jacksonville è uscito forte e ha preso un vantaggio di 10-0 per iniziare la partita, ma la difesa ha rallentato e alla fine ha permesso a Russ di “cucinare”.

Etienne finì con 24 carry per 156 yard e un touchdown, ma Jacksonville non riuscì comunque a ottenere la vittoria.

punto di svolta

I Broncos hanno lottato fuori dal cancello e sembrava che potesse essere un’altra storia di un’offesa irresistibile. Denver era in svantaggio 10-0 prima di segnare 14 punti senza risposta per prendere il comando. Quel secondo touchdown – un punteggio di Gordon – ha dato ai Broncos il vantaggio e la fiducia di cui avevano bisogno per uscire dall’intervallo.

Dai un’occhiata al TD:

Ecco il gioco che ha impostato TD:

Gioco del gioco

A meno di due minuti dalla fine del gioco, Lawrence ha realizzato un intercetto sulla prima giocata del loro drive. Un passaggio per Christian Kirk è stato eliminato da K’Von Williams di Denver. L’intercetto ha sostanzialmente siglato l’accordo per i Broncos, che hanno dovuto ridurre il tempo per produrre la vittoria.

Scopri la selezione qui:

Qual è il prossimo

La prossima partita dei Broncos è il 13 novembre contro i Tennessee Titans, ma prima hanno una settimana di addio. I Jaguars ospiteranno i Las Vegas Raiders la prossima settimana.