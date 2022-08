Brown valuterà la possibilità di scambiare per Jimmy Garoppolo in attesa dell’appello di Deshaun Watson

Saghe circostanti Jimmy Garoppolo E il Deshaun Watson Hanno organizzato i loro tornei contemporaneamente durante la stagione 2022. Gli eventi nel prossimo futuro potrebbero ingarbugliarli in misura maggiore di quanto non fossero già.

Lo ha riferito Mary Kay Capote di cleveland.com Brown prenderà in considerazione l’acquisizione di Garoppolo se “la sospensione di Watson aumenterà in modo significativo”. era l’ultimo Sei partite sospese per aver violato la politica di condotta personale della Lega. Questo è più o meno in linea con ciò che Brown si aspettava, portando molti a credere che si sarebbero diretti verso il backup Jacobi Brisset per l’inizio della stagione.

Come previsto, però, il campionato ha Riprendi commento. Proprio come durante l’udienza disciplinare di Watson, la NFL spingerà ancora una volta per un anno di squalifica facendo appello al designer Peter Harvey. Questo processo dovrebbe risultare in a Un aumento significativo Nel numero di giochi per i quali Watson non sarà disponibile. Con i Browns progettati per la rivalità istantanea nei playoff, ciò non farebbe che aumentare la loro urgenza di ottenere un comunicatore di segnale più stabile.

Naturalmente, la possibilità che Cleveland scambi con Garoppolo non è nuova. È stato riferito il mese scorso, tuttavia, che Brown non stavi pensando Una mossa per far atterrare un veterano 49er. Garoppolo, 30 anni, ha ancora un anno di contratto con uno stipendio non garantito di poco più di $ 24 milioni. Questa cifra ha portato alla recente speculazione che San Francisco Lo manterrai il più a lungo possibile Per vedere se c’è un mercato commerciale significativo che si concretizzerà nelle prossime settimane.

a questo punto, Confermato Matt Mayoko di NBC Sports È “improbabile a questo punto” che qualsiasi squadra scambierebbe Garoppolo senza negoziare un nuovo taglio del contratto nel 2022. L’unica possibile eccezione a questo rimane Cleveland. Con quasi 49 milioni di dollari in copertura, la squadra può comodamente accogliere il contratto di Garoppolo e usarlo come segnaposto in assenza di Watson.

Con la lega che lotta per tenere da parte Watson durante la pre-stagione, una ripresa potrebbe essere annunciata molto presto. Una volta che ciò accadrà, l’attenzione si volgerà di nuovo ai piani del QB dei Browns e a dove Garoppolo può inserirsi.