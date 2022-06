Bruce Arianes: “Probabilmente sarei ancora un allenatore” se Tom Brady non fosse uscito dal ritiro

Il Bucaniere di Tampa Bay Era insolito. Poco dopo hanno perso gli spareggi contro il campione finale Arieti di Los AngelesQuarterback titolare in pensione. Meno di sei settimane dopo, Tom Brady non ha finito. Due settimane dopo, Bruce Aryan ha annunciato che si sarebbe dimesso da capo allenatore e si sarebbe trasferito a una posizione nel front office, mentre The Boss ha nominato Todd Bowles come nuovo capo allenatore.

Secondo Arianes, probabilmente non si sarebbe dimesso se Brady non fosse tornato.

“Stavo andando dall’altra parte. Stavo pensando che non avrebbe giocato”, ha detto Ariani, per ogni Tempi di Tampa Bay. “Stavo pensando a chi avremmo preso? Chi vuole scambiare? Non c’era nessuno da redigere. Era ovvio. Io, per il pubblico, stavo bene con i due che avevamo: Blaine (Gabber) e Kyle (Trask). Perché Ho visto Blaine vincere con una buona squadra alle spalle. Se Tom non fosse tornato, probabilmente mi allenerei ancora. Non potrei dare a Todd quell’atteggiamento”.

Arians in precedenza aveva dichiarato che avrebbe preferito lasciare i Bulls in una buona posizione per iniziare il suo secondo tiro in un’opportunità di allenamento di testa, piuttosto che in una in cui non aveva il più grande centrocampista di tutti i tempi sotto la posizione centrale. Ha parlato dell’importanza di un piano di successione e di dare opportunità agli allenatori neri come i Bulls, così come alle allenatrici e ad altre allenatrici di minoranza. Ma questa affermazione è tanto franca quanto ovvia.

Anche se è bloccato con questa stagione, gli Ariani non saranno in giro ancora per molto. L’ex allenatore compirà 70 anni ad ottobre, e per lui era segno che era ora di riattaccare la fondina.

“Era il 90 percento che (questo) anno sarebbe stato il mio ultimo, comunque”, ha detto Arianes. “Saranno settanta.”