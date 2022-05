Bruce Springsteen ed E Street annunciano il loro tour 2023

come previsto, Bruce Springsteen La E Street Band tornerà in tour all’inizio del 2023, per lanciare una serie di date dei brani negli Stati Uniti che saranno annunciate a febbraio, seguite da spettacoli negli stadi europei che inizieranno il 28 aprile a Barcellona, ​​​​con un secondo tour in Nord America che inizierà in agosto.

Springsteen ha detto: “Dopo sei anni, non vedo l’ora di vedere i nostri meravigliosi e fedeli fan l’anno prossimo. Non vedo l’ora di condividere di nuovo il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo lì, l’anno prossimo e oltre”.

Bruce Springsteen ed E Street annunciano il loro tour internazionale 2023! Maggiori informazioni sui biglietti su https://t.co/YahXTJXE7l pic.twitter.com/wUax9aiZ8V – Bruce Springsteen 24 maggio 2022

Le stazioni europee previste sono Barcellona, ​​​​Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenaghen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza. Altre città e offerte nel Regno Unito e in Belgio saranno annunciate in un secondo momento.

Le date del 2023 segneranno le prime esibizioni dal vivo della Springsteen e della E Street Band da quando hanno concluso il loro tour mondiale di 14 mesi “The River” in Australia nel febbraio del 2017. Il gruppo ha suonato pubblicamente l’ultima volta al “Saturday Night Live” a dicembre 2020, dove hanno eseguito due brani del loro ultimo album in studio, “Lettera a te”.

L’anno scorso, Springsteen, che avrà 73 anni all’inizio del tour, ha pubblicato il film del gruppo “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” e ha collaborato con il presidente Barack Obama al libro “Insurgents: Born in the United States” e Ha rievocato il suo spettacolo “Springsteen a Broadway” Per aiutare a riaprire i teatri di New York la scorsa estate.

I membri della E Street Band sono: Roy Bittan – pianoforte, sintetizzatore; Nils Lofgren – chitarra e voce. Patti Silva – chitarra, voce; Gary Talent – basso; Stevie Van Zandt – chitarra, voce; e Max Weinberg – batteria; con Soozie Tyrell – violino, chitarra, voce; Jake Clemons – sassofono; Il Charlie Giordano – consola.