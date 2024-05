Bruhat Soma ha vinto lo Scripps National Spelling Bee

OXON HILL, Md. (AP) – Bruhat Soma ha insistito sul fatto che era stressato durante le ore di inattività mentre aspettava di salire sul palco dello Scripps National Spelling Bee, e sentiva ancora più pressione per esibirsi dato che non aveva perso una ape di ortografia in otto mesi.

Tuttavia, non ha mai mostrato alcun nervosismo davanti al microfono, e quando l’Ape improvvisamente è entrato in un fulmineo tie-break noto come “incantesimo”, non avrebbe potuto sentirsi più a suo agio.

Il dodicenne, uno studente di seconda media di Tampa, in Florida, è riuscito a leggere 30 parole in 90 secondi giovedì sera, assomigliando più a un banditore che al miglior ortografo in lingua inglese. I giudici hanno deciso che ha scritto 29 parole correttamente. – Nove in più del suo concorrente Faizan Zaki. Come campione, Bruhat porta a casa un trofeo e più di $ 50.000 in contanti e premi.

Ha praticato l’incantesimo ogni giorno per sei mesi.

“Ero abbastanza fiducioso di avere la possibilità di vincere perché stavo lavorando duro”, ha detto Bruhat, spiegando la ragione per cui ha trascorso così tanto tempo nel tie-break di cui forse non ne avrebbe avuto bisogno. E volevo davvero vincere. Ecco perché mi sono esercitato così tanto sull’ortografia.

Se avesse saputo come Scripps avrebbe eseguito i round finali, avrebbe potuto dedicare più tempo ai suoi esercizi di velocità. Non c’erano dubbi che Bruhat fosse un degno campione, ma il risultato lasciò molti osservatori delusi e confusi.

“Non penso che sia stata una buona ape”, ha detto. Dev Shah, il campione dell’anno scorso. “Non si tratta di scrivere quante più parole possibili in 90 secondi. Non è questo che fa un’ape di spelling.

La finale è iniziata con otto spellers, il minor numero dal 2010, ed era chiaro che Scripps stava cercando di riempire la finestra di trasmissione di due ore su Ion, una rete di proprietà della società di media con sede a Cincinnati. Le lunghe e frequenti pause pubblicitarie hanno permesso agli ortografi di vagare a lato del palco e chiacchierare con i loro allenatori, parenti e sostenitori.

Gli arbitri hanno quindi annunciato che era giunto il momento del tie-break prima che Bruhat e Faizan avessero l’opportunità di competere in un round tradizionale.

“Vorrei che potessimo vederli duellare di più”, ha detto Charlotte Walsh, che è arrivata seconda dietro Dave nel 2023.

Le regole della competizione stabiliscono che l’ortografia venga utilizzata nell’interesse del tempo, ma Scripps ha comunque inserito un’altra pausa pubblicitaria tra il tie-break e l’annuncio della vittoria di Bruhat.

“Sembrava forzato e fabbricato”, ha detto Dave.

Scripps ha detto che la parola vincente di Bruhat è stata “discesa in corda doppia”, che veniva definita come “una discesa in alpinismo per mezzo di una corda arrotolata su un dosso sovrastante”. Nel tie-break – che è stato utilizzato una volta e quando Harini ha vinto Logan nel 2022 La parola vincente è quella che dà allo speller parole più corrette del suo avversario.

Poco dopo che Bruhat è stato cosparso di coriandoli e consegnato il trofeo, Faizan piangeva a lato del palco, accettando abbracci dagli altri speller. Pochi minuti prima aveva abbracciato il suo caro amico Shri Parikh, dopo aver eliminato Shri.

Faizan ha scritto la sua ultima parola nella competizione regolare in modalità uscita, correndo attraverso il “Nikori” senza fare domande e poi tornando al suo posto, un momento che ci ricorda L’ortografia di “Mogollon” di Shourav Dasari al microfono Nel 2017.

Ma allo studente dodicenne di Allen, Texas, non è mai stata data la possibilità di farlo di nuovo.

“Penso decisamente che avrebbero dovuto avere l’opportunità di fare alcuni giri di ortografia tradizionale prima di fallire la gara di ortografia”, ha detto Scott Reimer, uno dei quattro allenatori che hanno lavorato con Faizan.

Partecipando al concorso, Bruhat ha vinto il premio “Parole di saggezza” ospitato da Rimmer, un ex ortografo e autore di guide di studio. Ha vinto l’ape SpellPundit organizzata da quella società di guide allo studio. Il primo concorso online è stato vinto da Dave, il campione di Scripps dell’anno scorso.

“Voglio sempre vincere. E questo era il mio obiettivo principale”, ha detto Bruhat. “Non importa se vinco con tutte queste altre api. Questo è ciò a cui miravo. “Quindi sono davvero felice di aver vinto questo.”

La sua ultima sconfitta è stata a settembre nel WishWin Senior Spelling Bee. Ha scritto male la parola “Gloucester”, un formaggio che prende il nome dalla città in Inghilterra. Disse che conosceva la città ma non sapeva nemmeno che fosse un formaggio, e immaginò “Gloucester”.

“Dopodiché, penso di aver ottenuto una serie di vittorie consecutive”, ha detto.

Bruhat ha detto che c’era una parola che non conosceva giovedì sera: “Tennessee”, che è un’unità monetaria per il Turkmenistan. Ananya Prasanna aveva capito bene durante il giro più diabolico dell’ape, quando ogni parola aveva una lingua d’origine sconosciuta, oscura o inesistente. Il tredicenne di Apex, North Carolina, ha concluso in parità per il terzo posto.

Bruhat è il secondo campione consecutivo della zona di Tampa Bay e la sua vittoria significa che 29 degli ultimi 35 campioni di spelling sono stati indiani-americani. I suoi genitori emigrarono dallo stato indiano meridionale del Telangana, un’area ben rappresentata nella popolazione La marcia degli eroi indiani d’America E i concorrenti che hanno iniziato nel 1999.

Nupur Lala fu la vincitrice quell’anno e ispirò un’intera generazione, soprattutto dopo che la sua vittoria fu descritta nel documentario “Spellbound”. Ora neuro-oncologa, Lala è tornata a occuparsi di api quest’anno per la prima volta in dieci anni.

La vittoria di Bruhat è stata un momento di orgoglio anche per il sedicenne Sam Evans, che ha lavorato con tre dei primi quattro vincitori. Ha insegnato anche a Faizan e Sheri, 12 anni, di Rancho Cucamonga, California. Entrambi frequentano la prima media e hanno due anni di idoneità rimanenti.

Evans spesso si meravigliava di Bruhat, dicendo che il suo studente poteva ricordare qualsiasi parola vedesse e che una volta che avesse perso una parola, non l’avrebbe mai più sbagliata.

“Dice sempre che è nervoso, ma non sembra nervoso, come la maggior parte di loro sembra nervosa”, ha detto Evans. “Non posso spiegarlo. Non so come lo fa.”

Ben Nuckols copre lo Scripps National Spelling Bee dal 2012. Seguitelo https://x.com/APBenNuckols