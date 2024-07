Bryce Harper fuori dalla squadra di Philadelphia per un infortunio alla mano, Zach Wheeler non è sicuro di giocare domenica – NBC Sports Philadelphia

In quel momento, in particolare all’inizio del primo tempo della partita di martedì, la partita sembrava molto di routine. Il primo base dei Dodgers, Freddie Freeman, colpì una palla a terra sul lato destro del campo interno. La palla rimbalzò sul guanto del primo baseman di Filadelfia, Bryce Harper, che recuperò la palla e la fece correre fuori dal campo.

Harper, che avrebbe dovuto iniziare la partita martedì, gli ha stretto la mano per alcuni istanti subito dopo la partita, chiaro indizio che la palla potrebbe aver colpito un po’ di carne. “La mano va bene”, ha detto l’allenatore della squadra Rob Thompson dopo la partita.

La formazione di Filadelfia per la partita di mezza stagione di mercoledì contro i Dodgers al Citizens Bank Park è stata pubblicata insolitamente tardi. La ragione di ciò era che Harper era ancora nella gabbia di battuta, testando la sua mano ferita e dolorante.

Alla fine non ha iniziato a giocare. Alec Bohm è passato dal terzo al primo posto ed Edmundo Sosa ha preso il suo posto.

Questo è stato solo uno dei tre aggiornamenti sugli infortuni di mercoledì pomeriggio che sono stati più inquietanti nel breve termine che preoccupanti nel lungo termine.

Zach Wheeler, il lanciatore destrorso entrato in campo martedì scorso dopo cinque inning dominanti a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena sinistra, rimane incerto per la partita di domenica contro l’Atletica. Assente dalla formazione titolare anche il centrocampista Johan Rojas, infortunato alla mano da un pallone. Thompson ha minimizzato la gravità dei due infortuni dopo la partita.

La disposizione dei posti a sedere di Harper e Rojas è stata presentata come rigorosa precauzione.

“Ogni volta che mi faccio male alle mani e ai piedi, mi preoccupo perché cambia un po’ il mio stile di tiro”, ha detto l’allenatore. “Se questa fosse stata una partita di playoff o qualcosa del genere, (Rojas) avrebbe potuto giocare. Harp, vogliamo solo assicurarci che possa sparare in modo efficiente.

Mercoledì Wheeler è stato sottoposto a una risonanza magnetica che non ha rivelato danni strutturali, ma soffre ancora. “Staremo molto attenti con lui”, ha detto Thompson, un cambiamento rispetto alla notte precedente quando aveva detto di “supporre” che il 34enne sarebbe stato OK.

Quando gli è stato chiesto direttamente quale vantaggio potrebbe esserci nell’azione di Wheeler domenica, quando salterà l’inizio seguito dalla pausa All-Star che gli darà almeno 10 giorni per recuperare, Thompson ha detto che sarebbe stato semplice come ottenere uno dei migliori giocatori di baseball. giocatori sul monte.

Ma ha aggiunto: “Non rischieremo nulla. Questo accade nel giorno perfetto. Il giorno prima della sosta. In questo modo puoi raccogliere tutte le tue forze in campo e non devono prendersi cinque giorni di pausa dopo la pausa.”

Era stato annunciato in precedenza che Wheeler, come ogni titolare della squadra All-Star il cui turno è domenica, non sarebbe apparso nel gioco.

Ospedale più generale

Il lanciatore destro Taijuan Walker ha lanciato una palla nel bullpen di soccorso mercoledì pomeriggio. “Mi sembrava buono. La sua divisione sembrava buona. Non sono sicuro di quanto velocemente, ma lancerà un’altra palla nel bullpen di rilievo sabato o lancerà una palla nel bullpen di rilievo”, ha detto Thompson.

L’allenatore prevede che Walker, che soffre di un’infiammazione all’indice destro, che secondo lui è la ragione della sua incapacità di lanciare la palla in modo efficace, avrà bisogno di diverse sessioni di riabilitazione prima di poter essere riattivato.

Sul ponte

Il lanciatore destro Landon Nack (1-2, 2.86) inizierà la finale di serie per i Dodgers contro il lanciatore destro Aaron Nola (10-4, 4.38) giovedì alle 18:05.