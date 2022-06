Home » sport Bryce Harper subisce un pollice rotto indefinito a causa di Phillies sport Bryce Harper subisce un pollice rotto indefinito a causa di Phillies 0 Views Save Saved Removed 0

Lo scenario peggiore per i Phillies si è verificato sabato sera quando Bryce Harper ha subito una frattura al pollice sinistro ed è rimasto fuori a tempo indeterminato. Harper ha colpito il pollice con una palla veloce di Blake Snell a 97 mph nel quarto inning a San Diego. Cadde subito a terra tenendosi la mano sinistra e si contorceva per il dolore. Visibilmente frustrato, Harper ha detto qualcosa a Snell, che si è scusato e ha risposto che non era intenzionale. Harper gridò a Snell che sapeva che non era apposta. Sarà rivalutato nei prossimi giorni per determinare il corso della guarigione e se è necessario un intervento chirurgico. Harper è insostituibile come qualsiasi giocatore di baseball. Il Velez ha avuto un assaggio all’inizio di questa settimana quando ha segnato cinque punti in tre partite che ha saltato a causa di una vescica. Harper è stato ancora una volta uno dei migliori battitori del baseball, entrando nella registrazione del gioco di sabato .320/.385/.602 con 21 doppi, 15 fuoricampo e 48 RBI nonostante abbia saltato nove partite. Ha ottenuto sei successi dalla base in più di chiunque altro in una major dalla vacanza All-Star dell’anno scorso. “È un anno difficile, è la persona che è”, ha detto Kyle Schwarber nella partita post-partita. “E’ un duro colpo ma dobbiamo batterlo. Ovviamente sarà dura ma penso che questo club possa sopportare quel tipo di colpo. Abbiamo molti buoni giocatori e dobbiamo salire uno per uno e non farlo molto, basta essere noi stessi, ma quando vengono chiamati i numeri maschili, dobbiamo rispondere al campanello”. È stato un altro anno difficile ma produttivo per il miglior giocatore del mondo. Non ha potuto lanciare o giocare in campo dalla seconda settimana di stagione a causa di un piccolo strappo in Champions League. Il suo gomito doveva essere riesaminato la prossima settimana. Ha anche perso il tempo all’inizio di questa settimana dopo che una vescica sulla sua mano è stata infettata. READ Padres Rally di 5 round per battere i Cubs Risultato partita di sabato Velez ha vinto 4-2È stato quasi un ripensamento alla luce dell’infortunio di Harper. I Phils avranno bisogno di molti altri battitori, in particolare Nick Castellanos, che fino a questo punto non è stato all’altezza delle aspettative. Mancano anche Jean Segura, che sarà fuori fino all’inizio di settembre dopo essersi rotto un dito in un insolito tentativo. La scadenza dello scambio è tra poco più di cinque settimane e i Villains possono puntare gli occhi su un difensore o DH. Nel frattempo, Mickey Monyak sta tornando nelle major league. Iscriviti al Phillies Talk: Podcast di Apple | app Google | spotify | Cucitrice | Articolo 19 | Guarda su YouTube

