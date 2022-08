Bryson DeChambeau “sa personalmente” che il PGA Tour stabilirà la classe LIV Golf e DROP per vietare la vita

Bryson Deschamps afferma di “sapere personalmente” che il PGA Tour eliminerà il divieto illimitato ai giocatori di unirsi alla controversa LIV Golf Series e crede che una soluzione sarà trovata “molto presto”.

Parlando con Tucker Carlson su Fox News, “The World” ha dato una risposta fiduciosa quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per la sua squalifica a vita dal PGA Tour dopo aver voltato le spalle all’investimento di milioni di sauditi – $ 125 milioni, per l’esattezza.

Non ha senso (ban). “No, non sono preoccupato per questo”, ha detto Deschamps, il vincitore degli US Open 2020. Penso che sarà risolto.

Personalmente, so che sarà risolto, sia legalmente che se si presentano al tavolo e si presentano i termini. Penso decisamente che si laverà da solo in futuro, molto presto.

Riferendosi a se stesso come un “pioniere della moda”, DeChambeau ha usato la stessa linea con Tucker sullo “sviluppo del gioco” di cui hanno parlato molti dei suoi colleghi di LIV Golf.

“Prima di tutto, è una grande opportunità per fare qualcosa di diverso nel golf”, ha detto il 28enne. Sono sempre stato un trendsetter. Crescendo ho sempre pensato che avrei fatto qualcosa di grandioso nel golf.

DeChambeau ha vinto gli US Open nel 2020 e afferma che entrare a far parte di LIV lo aiuta a sviluppare il gioco

Ho sempre creduto che il golf dovesse adattarsi alle nuove generazioni e sono interessato a sviluppare il gioco del golf. Penso che ogni settore, non importa quale sia, sia sempre cambiato e innovato e il golf non è diverso. Nuovi formati e squadre migliorano lo spirito del gioco.

Ma c’è ancora molto tempo per qualsiasi giocatore di LIV Golf per parlare della serie prima di discutere delle enormi somme di denaro offerte solo per partecipare. DeChambeau non è diverso dal resto in questo senso.

“Solo per il bene dell’economia, non c’era pensiero”, ha detto Deschamps della sua decisione di unirsi. Diventa solo un hobby (se giochi gratis).

Questo è il nostro sostentamento ed è stata una grande opportunità economica per i golfisti di guadagnare molti soldi.

Questo è il motivo per cui siamo cresciuti giocando a golf, anche per la storia, per vincere tornei importanti, eventi PGA Tour e ora voglio vincere eventi LIV.

“Puoi vedere la passione e il lato competitivo di questo ambiente qui e tutti noi vogliamo vincere ogni settimana”.

DeChambeau ha detto che con i soldi che ottiene dai suoi exploit al LIV Golf, costruirà un centro multisport e educativo a Dallas.

“Con le risorse che ho ora, non significa che posso sedermi sul culo e non fare nulla”, ha detto. “Ad un certo punto, ti rendi conto che la vita è più del golf ed è quello che LIV Golf mi permette di fare”.

DeChambeau ha giocato al fianco di Donald Trump la scorsa settimana, poiché l’ultimo evento LIV si è svolto nel suo torneo di Bedminster.

In realtà è davvero un bravo giocatore di golf. “L’ha pilotato in mezzo alla corsia e ha un buon ferro e lo indossa bene”, ha detto DeChambeau in quel momento. “Ma è stato un onore.” Voglio dire, ogni volta che giochi con un capo, che sia alto o basso, è solo un onore, non importa chi sia.

“Molto fortunato ad avere una relazione con lui, ed è sempre stato così generoso con me”.

Ma una relazione che è andata in pezzi è quella con Tiger Woods.

Il commissario del LIV Golf Greg Norman ha detto lunedì a Tucker che Woods ha rifiutato un’offerta compresa tra $ 700 milioni e $ 800 milioni per unirsi alla serie di fuga.

DeChambeau ha suonato in tournée con il presidente Trump la scorsa settimana, che ha ospitato un evento LIV

Ma DeChambeau dice che Tiger Woods non gli ha parlato da quando ha lasciato il PGA Tour

Parlando con Sports Illustrated a fine luglio, DeChambeau ha detto di non aver parlato con Woods da quando ha fatto la mossa LIV.

Ho assoluto rispetto per quello che direbbe. Per me personalmente, e per essere umano, lavorerò ancora di più per dimostrare il fatto che valgo il prezzo”, ha detto.

Eravamo abbastanza legati e sfortunatamente non ci siamo parlati, un giorno lo rifaremo e sono sempre aperto a una conversazione con chiunque.

“Non ho problemi con questo e spero che potremo vederla faccia a faccia”.