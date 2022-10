BTS condivide i suoi pensieri in vista del concerto del Busan World Expo 2030

In vista dell’attesissimo World Expo Busan Korea del 2030 festa musicalee membri BTS Ci è voluto un po’ di tempo per condividere i loro pensieri e rivelare cosa possono aspettarsi i fan!

“Abbiamo lavorato duramente per prepararci a questo concerto speciale una tantum”, ha detto il leader RM. “Ci saranno spettacoli divertenti e canzoni che canteremo per la prima volta dopo tanto tempo. Spero. ” [our fans] Canterà felice e salterà con noi”.

Jin ha detto: “Poiché è il nostro primo concerto da molto tempo, il mio cuore è in fiamme. Abbiamo preparato canzoni che tutti conoscono, quindi spero che ti piaccia guardarle. Faremo del nostro meglio”.

Suga ha detto: “Dato che è la prima volta da molto tempo che facciamo un concerto in Corea in cui il pubblico può esultare così forte, non vedo l’ora di farlo. Sono entusiasta dell’idea di sentire parlare del tuo Salute.”

Ha continuato aggiungendo: “Poiché è un concerto vivace in stile festival, spero che tutti lascino lo spettacolo e si divertano”.

J-Hope ha ammesso di aver sentito una certa pressione prima del concerto e ha detto: “È una festa per la quale abbiamo lavorato duramente. Anche se sento un po’ di tensione e pressione perché dobbiamo fare un buon lavoro, ho intenzione di mostrare tutta l’energia che ho avere con la mentalità di “andiamo e divertiamoci con molte persone”, sii grato se ti è piaciuto lo spettacolo”.

Ha aggiunto: “Il punto principale di questa cerimonia è trasferire completamente l’energia dei sette membri e abbiamo preparato una varietà di cose diverse, quindi per favore aspetta con impazienza”.

Jimin ha commentato: “Sono eccitato e nervoso allo stesso tempo, ma dal momento che abbiamo lavorato duramente per prepararci, voglio presentarvi la festa il più rapidamente possibile. Ai partecipanti, godetevi lo spettacolo che soddisferà i vostri cuori con noi.”

Nel frattempo, V si è rivolto ai molti fan che guarderanno il concerto online, dicendo: “Faremo tutto il possibile per fare un grande concerto per gli spettatori di tutto il mondo che lo guarderanno con noi”.

Infine, Jungkook ha condiviso: “Dato che è il nostro primo concerto da molto tempo, sono nervoso ed eccitato. Voglio fare un concerto senza rimpianti e spero che tutti quelli che guardano il concerto possano trarre energia positiva da esso. Ci saranno nuove anche le esibizioni, quindi puoi guardare avanti per lo spettacolo”.

Il concerto dei BTS World Expo 2030 Busan Korea si terrà il 15 ottobre alle 18:00 KST.

