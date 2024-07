Buck Jolie-Pitt è stato coinvolto in “molteplici” incidenti dovuti alla bici elettrica

Pak Jolie-Pitt aveva avuto “diversi” incidenti con la bici elettrica prima dell’incidente di lunedì, ha detto una fonte esclusivamente a Page Six, aggiungendo che raramente indossa il casco.

“I suoi amici sono preoccupati per lui. È sconsiderato. Sono preoccupati”, dice un insider.

Ci è stato detto che il figlio ventenne di Brad Pitt e Angelina Jolie è stato “risoluto” nel non indossare mai il casco in macchina nonostante la sua difficile storia di guida.

Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax, 20 anni, è stato coinvolto in “molteplici” incidenti mentre era alla guida di una bici elettrica. TERMA, SL/BACKGRID

Pak è stato visto qui in sella a una bicicletta senza casco l’11 luglio, ed è un “pignolo” nel non indossare mai indumenti protettivi. SL/Termine/BACKGRID

Una seconda fonte vicina alla questione ha detto a Page Six che la star di “Maleficent” si trova ora con Buck in ospedale ed è in condizioni stabili.

Page Six ha confermato che Buck è stato portato in ospedale all’inizio di questa settimana dopo aver subito un trauma cranico in un terribile incidente a Los Angeles. Non è chiaro quando verrà dimesso dall’ospedale.

Backes, che in quel momento non indossava il casco, stava guidando sul Los Feliz Boulevard intorno alle 17:00 quando si è schiantato contro il retro dell’auto, secondo fonti delle forze dell’ordine. Lo ha detto a TMZ.

Pax è uno dei sei figli di Jolie e Pitt. Le star di “Mr. e Mrs. Smith”, che sono state bloccate in una feroce battaglia per il divorzio durata otto anni, sono anche genitori di Maddox (22), Zahara (19), Shiloh (18) e dei gemelli Knox e Vivienne (16). ).

Una fonte vicina alla questione ci dice che la Jolie, vista qui con Puck ad aprile, è in ospedale con il figlio di 20 anni. Immagini Getty

È in condizioni stabili. Immagini Getty per Netflix

Buck è uno dei sei figli delle star di “Mr. e Mrs. Smith”, qui raffigurati tutti con la madre. Immagini Getty per Netflix

Sia Jolie che Pitt, 60 anni, parteciperanno al Festival del cinema di Venezia alla fine di agosto per promuovere i rispettivi progetti, ma un insider ci ha detto che non ci saranno sovrapposizioni nei loro programmi.

“Non saranno lì nello stesso momento”, ha detto la nostra fonte. “Non saranno presentati in anteprima lo stesso giorno.”

Jolie farà la sua prima apparizione nel film “Maria”, in cui interpreta il ruolo della cantante lirica nella vita reale Maria Callas. D’altra parte, Pitt tornerà a lavorare con il suo caro amico George Clooney nel film “Wolves”.