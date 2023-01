Buffalo Bills sicurezza Demmar Hamlin dimesso dall’ospedale | Banconote di bufalo

Demar Hamlin di Bills Safety è stato dimesso mercoledì dal Buffalo Hospital, più di una settimana dopo essere andato in arresto cardiaco e aver dovuto essere rianimato durante una partita a Cincinnati, dopo che i suoi medici hanno dichiarato di aver completato una serie di test.

Un comunicato stampa di Bills ha citato il dottor Jamie Nadler che ha affermato: “Abbiamo completato una serie di test e valutazioni e, in consultazione con i medici del team, siamo fiduciosi che Damar possa essere dimesso in sicurezza”. Nadler ha detto che Hamlin continuerà la sua riabilitazione con i Bills.

Hamlin tornerà a casa dopo aver passato due giorni a fare i test al Buffalo General Medical Center. È stato trasportato in aereo a Buffalo lunedì dopo aver trascorso la scorsa settimana presso il centro medico dell’Università di Cincinnati, dove il 24enne della zona di Pittsburgh ha sperimentato quello che i medici hanno definito un “notevole recupero”.

La notizia è arrivata quando i Bills sono tornati ad allenarsi per prepararsi a ospitare i loro rivali Miami Dolphins in una partita di playoff domenica.

L’allenatore Sean McDermott ha detto che spetta ad Hamlin se visitare la squadra.

“La sua salute è prima di tutto nelle nostre menti in relazione alle sue condizioni”, ha detto McDermott ai giornalisti. “Lo accoglieremo di nuovo perché si sente pronto”.

Hamlin è crollato sul campo dopo essere stato preso a pugni al petto dal ricevitore del Bengala T. Higgins mentre faceva quello che sembrava essere un contrasto di routine durante il primo quarto di una partita di Buffalo da allora cancellata a Cincinnati il ​​2 gennaio.

Ha trascorso i primi due giorni in ospedale sotto anestesia. È stato svegliato ed è stato in grado di tenere le mani delle persone al suo capezzale, togliendosi infine il ventilatore e potendo rivolgersi ai suoi compagni di squadra venerdì.

I progressi di Hamlin nel recupero dall’arresto cardiaco, considerato un evento pericoloso per la vita, sono stati normali e accelerati, hanno detto i suoi medici, e che ha potuto tifare per i Bills dal suo letto d’ospedale durante la loro vittoria sui New England Patriots lo scorso fine settimana.

Nei giorni scorsi ha twittato la sua gratitudine ai tifosi e allo staff medico. “Tienimi in tutte le tue preghiere per favore!” Martedì Libri.

I medici hanno detto che era troppo presto per commentare la possibile causa dell’arresto cardiaco di Hamelin. Il comunicato stampa non ha fornito alcuna informazione su quanto rivelato dai test.

Domenica i Bills hanno indossato le toppe Hamlin n. 3 sulle loro maglie e hanno onorato il loro compagno di squadra con un alzata di tre dita negli ultimi minuti. Faceva parte di un’ondata di sostegno a livello di campionato per il giocatore del secondo anno di Pitt, il cui crollo durante la partita di lunedì e le ripercussioni agghiaccianti sono state assistite da milioni di telespettatori. Con un’ambulanza ferma sul campo, il personale medico ha lavorato freneticamente ad Hamelin per diversi minuti mentre i colleghi colpiti si guardavano l’un l’altro, alcuni singhiozzando.

Nei giorni successivi, 8,6 milioni di dollari in donazioni GoFundMe sono stati versati nella raccolta fondi di Hamlin, che sarà utilizzata per sostenere i giovani attraverso l’istruzione e lo sport.

Utilizzerà anche i proventi della vendita di nuove magliette con la scritta “Did We Win?” insieme alle sue mani a forma di cuore, per raccogliere fondi per il centro traumatologico di Cincinnati che inizialmente lo ha curato.