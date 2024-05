Buone notizie per Shiba Inu? Il numero delle messe shibarium è vicino ai 5 milioni

Il prezzo di SHIB era di $ 0,000024, indicando che il token non rispondeva alle attività su L2.

Un valore TVL inferiore e un numero inferiore di transazioni potrebbero portare a ulteriori diminuzioni.

Il 26 maggio, AMBCrypto ha notato che il blocco totale su Shibarium, la blockchain di livello 2 di Shiba Inu [SHIB] L’ecosistema era vicino a 5 milioni.

Nello specifico, il numero totale di blocchi era 4,91 secondo Dati Da Shibariumskan. I blocchi sono file utilizzati per archiviare i dati delle transazioni sulla blockchain.

Più blocchi, meno transazioni

Affinché un blocco possa essere confermato, la transazione deve essere convalidata. Pertanto, l’aumento della metrica è stata una testimonianza del miglioramento dell’attività dei revisori sulla rete Shiba Inu.

Inoltre, il totale delle transazioni sulla rete dal suo inizio ha superato i 417 milioni. Tuttavia, il numero di transazioni al momento della pubblicazione ha raggiunto le 7.930.

Questo numero rappresentava una diminuzione significativa rispetto ai numeri giornalieri registrati allo Shibarium.

Nonostante il calo dell’attività della rete, il prezzo di Bone ShibaSwap è aumentato [BONE] In rialzo del 3,41% nelle ultime 24 ore Per chi non lo conoscesse, BONE è il token di ShibaSwap.

ShibaSwap è uno scambio decentralizzato che funziona sull’ecosistema Shiba Inu. Mentre il prezzo di BONE è aumentato, SHIB non ha sperimentato la stessa cosa.

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di SHIB era di $ 0,000024. Questa era la stessa area in cui il token si aggirava negli ultimi due giorni.

A parte il prezzo, AMBCrypto ha verificato se la vicinanza dello Shibarium ha influenzato altre parti dello Shiba Inu.

I nuovi giocatori non si sono ancora uniti

Dalla nostra valutazione, non è successo molto. Ad esempio, uno sguardo alla crescita della rete ha mostrato che la scala è diminuita. Il 25 maggio la misura era di 1.881.

Tuttavia, al momento della stesura di questo documento, quel numero è sceso a 446. La crescita della rete mostra il numero di nuovi indirizzi che effettuano una transazione sulla rete per la prima volta.

Se il grafico seguente mostra un aumento, implica un miglioramento della trazione per il tuo Shiba Inu. Tuttavia, il calo significa che l’adozione dello SHIB non è stata così impressionante di recente.

Un’altra misura di fronte a Situazione simile Shiba Inu è stato scambiato. Secondo i dati di Santiment, la distribuzione giornaliera è scesa a 293,55 miliardi, nonostante abbia raggiunto il massimo settimanale di 3,31 trilioni il 22.

Questa diminuzione indica che recentemente sono stati condivisi meno token SHIB nelle transazioni. Per il prezzo, questo potrebbe essere un buon sviluppo in quanto significa meno pressione di vendita.

Inoltre, AMBCrypto Verifica Valore totale dello shibarium bloccato (TVL). TVL misura il valore in dollari degli asset bloccati o impegnati in un protocollo blockchain.

Realistica o no, questa è la capitalizzazione di mercato di BONE in termini di SHIB

Secondo DeFiLlama, il TVL per lo Shibarium è stato di 2,17 milioni di dollari, un notevole calo rispetto al picco di aprile. Questo calo indica che i partecipanti al mercato non ritengono che la blockchain porti buoni guadagni.

Se così fosse, il numero di transazioni sulla rete potrebbe continuare a diminuire. Inoltre, un numero maggiore di blocchi potrebbe non significare una migliore trazione per lo Shibarium, così come per lo Shiba Inu.