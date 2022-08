Buoni guadagni su azioni Disney e guadagni sui prezzi Disney+

Dimensione del testo





Walt Disney



Le azioni sono aumentate dopo che il gigante dei media e dell’intrattenimento ha registrato entrate e crescita degli abbonati migliori del previsto.

La società ha dichiarato mercoledì sera che aumenterà il prezzo del suo servizio di streaming Disney+ a partire da dicembre e introdurrà livelli più economici supportati dalla pubblicità.

Disney (ticker: DIS ) ha riportato utili rettificati di $ 1,09 per azione nel terzo trimestre fiscale, rispetto alle aspettative degli analisti di 97 centesimi per azione, secondo FactSet. Le vendite di $ 21,5 miliardi sono aumentate da $ 20,99 miliardi.

Disney+ ha chiuso il trimestre con 152,1 milioni di abbonati, davanti alla stima di consenso FactSet di 147,69 milioni. Gli abbonati ESPN+ totali hanno raggiunto 22,8 milioni, mentre gli abbonati Hulu hanno raggiunto 46,2 milioni.

Non sono tutte buone notizie. Durante la chiamata sugli utili della società, il direttore finanziario Christine McCarthy ha affermato che la società prevede tra i 135 e i 165 milioni di abbonati Disney+ entro la fine dell’anno fiscale 2024. Disney+ Hotstar in India 80 milioni di abbonati entro la fine dell’esercizio 2024. Il numero totale di 245 milioni all’estremità superiore di entrambe le stime è salito a 260 milioni dall’intervallo precedente.

La società ha affermato che la sua opzione Disney+ supportata dalla pubblicità sarà disponibile per $ 7,99 al mese l’8 dicembre, il prezzo attuale per la formazione senza pubblicità. Gli abbonati che non vogliono annunci pagheranno più di $ 10,99. Anche il costo di un abbonamento Hulu senza pubblicità aumenterà da $ 12,99 a $ 14,99 al mese.

Giovedì mattina, il giorno dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni Disney sono aumentate del 9,2% nelle contrattazioni pre-mercato.

“Abbiamo trascorso un trimestre eccezionale con i nostri team creativi e commerciali di livello mondiale che hanno ottenuto ottime prestazioni nei nostri parchi a tema domestici, grandi aumenti delle visualizzazioni di giochi dal vivo e una significativa crescita degli abbonati sui nostri servizi di streaming”, ha affermato il CEO Bob Chabeck in guadagni. liberazione Con l’aggiunta di 14,4 milioni di abbonati Disney+ nel terzo trimestre fiscale, ora abbiamo un totale di 221 milioni di abbonamenti tra le nostre offerte di streaming.

Mentre lo streaming è al centro dell’attenzione, Wall Street ha anche osservato come viene influenzata l’inflazione Divisione Parchi a Tema. L’inflazione dei costi, la crescita dei volumi e le nuove offerte per gli ospiti hanno portato a costi più elevati nel segmento Parchi, Esperienze e Prodotti, che ha registrato un fatturato di 7,39 miliardi di dollari e un utile operativo di 2,19 miliardi di dollari.

La divisione di distribuzione di media e intrattenimento ha registrato un fatturato di 14,11 miliardi di dollari con un utile operativo di 1,38 miliardi di dollari.

Il rapporto è stata una buona notizia per gli investitori Disney, poiché il titolo è sceso del 27% nel 2022, rispetto a un calo del 12% nell’indice S&P 500. Le azioni Disney sono diminuite Guadagni Raggiunto durante la pandemia quando Wall Street ha iniziato a concentrarsi sui profitti, rispetto alla crescita degli iscritti. C’è preoccupazione tra gli analisti che la società possa avere difficoltà a soddisfare le sue previsioni per gli abbonati Disney+ di espandersi tra 230 milioni e 260 milioni di account. Entro la fine dell’esercizio 2024.

L’analista di RBC Capital Markets Gutgen Marel valuta le azioni Disney come una sovraperformance, ma ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a $ 150 da $ 176 prima del rilascio degli utili di mercoledì. Streaming e condivisioni di crescita Ciò potrebbe influire su ciò che gli investitori sono disposti a pagare per le operazioni mediatiche dirette al consumatore della Disney.

“La Disney rimane una delle nostre scelte migliori in tutta la nostra copertura poiché Street apprezza al meglio l’opportunità di crescita significativa di DTC e la forza duratura di Parks”, ha scritto Marrel.

Morel aveva avvertito che se la Disney avesse tagliato i suoi obiettivi di streaming, avrebbe potuto danneggiare il titolo.

“Quindi, mentre le prospettive a medio e lungo termine sono troppo convincenti per essere ignorate, il titolo rimane volatile nel breve termine”, ha scritto.

Maral crede che il business dei parchi continuerà a mostrare slancio, indicando segnali positivi





Comcast



(CMCSA), Ha registrato una forte crescita nel proprio segmento dei parchi a tema nel secondo trimestre.

“Sebbene non siano immuni alle sfide macro, i recenti investimenti e i miglioramenti delle capacità in termini di tecnologia, gestione e monetizzazione degli ospiti ed efficienze della struttura dei costi hanno posizionato i parchi e hanno sempre resistito alla recessione”, ha scritto Maral. .

Scrivi a Connor Smith a Connor.smith@barrons.com