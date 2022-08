Buzz continua a costruire per George Pickens

Getty Images

A Pittsburgh, Beckett e Pickens potrebbero diventare un legame familiare per gli anni a venire.

Ma sabato sera lo era Massone Rodolfo Nessun centrocampista esordiente Kenny Beckett Chi ha lanciato un passaggio di atterraggio di 26 yarde per il futuro del rookie George Pickensun passaggio catturato mentre si è coperti nella parte posteriore della end zone, E si è alzato su entrambi i piedi.

Pickens ha creato molto clamore, cosa che non è facile per nessun giocatore fare in un campo di addestramento della vecchia scuola così concentrato sulla squadra. Ma le capacità e le capacità di Pickens sono innegabili e sorgeranno inevitabili domande sul perché e come continua attraverso 51 selezioni, 10 delle quali erano ricevitori.

Il solo fatto che gli Steelers abbiano scelto Pickens diventa motivo sufficiente per credere che sarebbe stato bravo. Pittsburgh per oltre un decennio ha dimostrato abilità straordinarie quando si tratta di creare grandi ricevitori, per qualsiasi round.

In passato, alcuni hanno affermato che avere Ben Roethlisberger al centro aiutava a far suonare meglio i giovani ricevitori. Con la scomparsa del Big Ben, i ricevitori ora hanno la possibilità di mostrare cosa hanno fatto per far sembrare gli Steelers belli.

Basato su questa forzaPickens ti aiuterà anche a dare un bell’aspetto alla corsa.