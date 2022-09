Call Of Duty è su PlayStation ancora qualche anno

Sony ha ottenuto “diversi anni” di affidamento congiunto Call of Duty con Microsoft. immagine : Activision / Kotaku / Baron Firenze (Shutterstock) ( lotta per le scorte )

Buone notizie PlayStation Call of Duty Giocatori: Microsoft dice che avrai “diversi anni” per giocare a sparatutto sulla tua console Sony.

secondo il bordoAll’inizio di quest’anno, Phil Spencer, capo di Microsoft Xbox, lo ha promesso al capo di PlayStation Jim Ryan in una lettera scritta in cui affermava Call of Duty Non scomparirà presto dal PlayStation Store se l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sarà approvata dalle autorità di regolamentazione.

“A gennaio, abbiamo presentato un accordo firmato con Sony per garantire questo Call of Duty su PlayStation, con funzionalità e contenuti uguali, per almeno diversi anni oltre l’attuale contratto di Sony, un’offerta che va oltre le convenzioni tipiche dell’industria dei giochi”, ha affermato Phil Spencer, Presidente di Xbox, il bordo.

Sebbene non si sappia esattamente quanto dureranno “diversi anni”, i giocatori PlayStation che temono che lo sarà merluzzo Il franchise diventerà un’esclusiva Xbox insieme a artisti del calibro del prossimo Space-rpg di Bethesda, starfieldPotresti respirare più facilmente, almeno un po’ più a lungo.

Back in January, Microsoft announced it was closing in on a Accordo da 70 miliardi di dollari per l’acquisto di Activision BlizzardEditore dietro Nota e guardaE il DiabloE il Call of DutyE il Candy Crush. Attualmente, Microsoft Discutere con legislatori e gruppi di regolamentazione In tutto il mondo afferma che il suo accordo è in ripresa e non danneggerà l’industria dei giochi.

Leggi di più: dice Sony Call of Duty È una serie di “giochi di base” mentre Microsoft sostiene che non lo è

Una di queste affermazioni è stata avanzata da Xbox in un rapporto di Pubblicato dalla Commissione commerciale della Nuova Zelanda a giugnoLa mega azienda ha affermato che “non c’è nulla di unico nei videogiochi sviluppati e pubblicati” da Activision e che nessuno dei giochi, inclusi Call of Duty Un franchise, era un gioco “must have” per qualsiasi società di gioco o titolare di piattaforma in competizione.

Poco dopo che Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Activision, Sony ha rivelato l’intenzione di acquistare Destino 2 Bungie Maker per $ 3,6 miliardi e Ho investito 1 miliardo di dollari in Epic Games. L’investimento di Sony in Epic Games segna la terza spesa di PlayStation negli ultimi tempi Acquistato giochi BluepointLo studio dietro la popolare PS5 anime demoniache remaster, l’anno scorso.