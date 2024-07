Campo profughi sulla spiaggia: almeno 22 persone sono state uccise in un raid contro una moschea improvvisata nel campo di Gaza City, secondo un funzionario dell’ospedale

Gerusalemme

Almeno 22 persone sono state uccise sabato in un attacco aereo che ha colpito una moschea improvvisata in un campo per sfollati nell’ovest del Paese. Città di GazaLo ha riferito un funzionario dell’ospedale che cura i feriti.

Il capo del pronto soccorso dell’ospedale Al-Ahli, il dottor Amjad Aliwa, ha detto alla CNN che 20 uomini sono stati uccisi nel raid alla moschea Al-Midan nel campo di Shati, e altri due uomini sono morti domenica in ospedale a causa delle loro ferite. ferite.

La CNN ha chiesto alle forze di difesa israeliane un commento sulla questione.

Il portavoce della difesa civile di Gaza, Mahmoud Basal, ha detto alla CNN che l’attentato è avvenuto “nel bel mezzo della preghiera di mezzogiorno”, aggiungendo che tutte le ferite erano gravi e hanno richiesto amputazioni.

Un videoclip della scena mostra i corpi che giacciono su quelli che sembrano essere tappetini da preghiera. Si possono vedere molte persone morte e ferite che hanno perso gli arti.

Anche l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha commentato l’incidente nel suo rapporto Informazioni quotidiane Sabato, l’organizzazione ha dichiarato: “Verso le ore 13.00, l’IDF avrebbe bombardato una moschea improvvisata all’interno del campo profughi di Beach, a ovest di Gaza City. I rapporti indicano che, poiché l’IDF ha colpito poco dopo la preghiera di mezzogiorno, diverse persone sono ancora all’interno moschea o nelle sue vicinanze”.

“L’IDF non ha ancora rilasciato alcun commento sull’incidente. Non ci sono segnalazioni di avvertimenti preventivi per nessuno dei due attacchi”, ha detto l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, riferendosi anche ad un attacco israeliano. Un raid in un campo per sfollati nel sud della Striscia di Gazache secondo Israele aveva come bersaglio il comandante militare di Hamas, presunto ideatore degli attacchi del 7 ottobre.

