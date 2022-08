Canada e Germania mirano ad avviare le spedizioni di idrogeno nel 2025

Il primo ministro Justin Trudeau e il cancelliere tedesco Olaf Schulz hanno firmato l’accordo nella città costiera di Stephenville, Terranova. Una società canadese prevede di costruire un impianto privo di emissioni che utilizzi l’energia eolica per produrre idrogeno e ammoniaca per l’esportazione.

L’idrogeno è visto come una componente del piano europeo per ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili russi, in particolare alla luce della guerra in Ucraina e dei recenti tagli alle forniture russe di gas naturale alla Germania e ad altri paesi.