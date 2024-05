Canales: QB Young sta “facendo un ottimo lavoro” nel nuovo attacco dei Panthers

CHARLOTTE, NC – L’allenatore dei New Carolina Panthers Dave Canales apprezza il modo in cui il quarterback Bryce Young ha scelto un attacco che ha aiutato Baker Mayfield, Russell Wilson e Geno Smith ad avere stagioni di carriera.

“Sta facendo un ottimo lavoro”, ha detto Canales lunedì dopo il suo primo giorno intero di allenamenti volontari. “Quindi, per noi, le formazioni sono piuttosto carine, quindi possiamo semplicemente insegnare il concetto che vogliamo da ogni percorso, la profondità, il gioco di gambe che vogliamo.

“E come mi aspetto che faccia, ha davvero padroneggiato quella parte.”

Young, il miglior candidato al Draft 2023, ama lo stile di Canales e ha un solo voto alle primarie. Quest’ultimo in particolare, ha detto, è stato “molto importante” dopo una disastrosa stagione da rookie in cui si è alternato tra l’allora allenatore Frank Reich e il coordinatore offensivo Thomas Brown come play-call.

È stato difficile perché, secondo molteplici fonti vicine alla situazione, gli allenatori avevano filosofie diverse.

“Davvero, questa è la coerenza che ha”, ha detto Young di Canales. “Ha una presenza molto rilassante. È qualcuno con cui puoi conversare e parlare. Che sia buono, cattivo o indifferente, si vede che c’è un’enfasi sull’insegnamento. A volte, ovviamente, ci entusiasmiamo. Con gli allenatori c’è un molte urla, molta passione.

“Anche il suo stile [positive]. Vuole essere sicuro di comunicare. Non si tratta solo di “Oh, è un brutto tiro” o “Ho sbagliato”. È costruttivo. Se ti perdi qualcosa o fai qualcosa di sbagliato, ti dà qualcosa di tangibile: “Ehi, organizziamo la nostra base”. È qualcosa a cui puoi pensare e applicare. “È stato davvero bello per me.”

Young aveva bisogno di un cambiamento positivo dopo una stagione da rookie in cui si era classificato 29esimo su 30 quarterback qualificati nel QBR totale (33,4), 33esimo nella percentuale di completamento (59,8%) e 28esimo nei passaggi di touchdown (11).

“Fanno un ottimo lavoro nel trovare una ragione chiara per le cose”, ha detto Young. “Che sia semplice o pianificato, puoi dire che c’è molto pensiero coinvolto, quando parliamo di cose e come parliamo di cose.”

Canales è rimasto particolarmente colpito dalla precisione di Young, che ai suoi occhi assomigliava più a un quarterback che ha completato il 65,7% dei suoi passaggi nelle ultime due stagioni in Alabama rispetto alla scorsa stagione.

“Palle profonde, palle corte, palle medie, è un passante davvero preciso”, ha detto Canales. “Una delle cose che mi piace davvero è che posso davvero concentrarmi sul gioco di gambe, sulla sua base, sulla meccanica di dove sono i suoi occhi quando so che la palla sta colpendo i ricevitori.”

Canales spera che il risultato sia simile a quello ottenuto con Mayfield a Tampa Bay la scorsa stagione e con Wilson e Smith a Seattle.

Mayfield ha registrato un record in carriera di 4.044 yard di passaggio e 28 passaggi di touchdown con Canales come suo coordinatore offensivo. Wilson ha raggiunto il suo massimo in carriera di 4.212 yard e 40 touchdown nel 2020 con Canales come coordinatore del gioco di passaggio. Smith ha raggiunto il massimo della carriera di 4.282 yard e 30 touchdown nel 2022 con Canales come allenatore dei quarterback.

Young ha detto che avere nuovi giocatori e “nuova energia” nell’attacco lo aiuterà anche a riprendersi dalla scorsa stagione.

I Panthers hanno scambiato con i Pittsburgh Steelers per il wide receiver Diontae Johnson, hanno scambiato la 32esima scelta del draft NFL per selezionare il wide receiver della Carolina del Sud Xavier Legette, hanno selezionato Ja’Tavion Sanders dei texani con la prima scelta del quarto round e hanno speso $ 150 milioni Dollari in free agency sulle guardie Robert Hunt e Damian Lewis.

Hanno anche scambiato nel secondo turno per arruolare il linebacker texano Jonathan Brooks, che dovrebbe essere autorizzato dal punto di vista medico per un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore (ACL) prima dell’inizio del campo di addestramento.

“Sono molto entusiasta di avere nuovi pezzi”, ha detto Young. “Ora tocca a noi metterci al lavoro, sviluppare l’intesa, ottenere rappresentanti sul campo e tradurlo.”