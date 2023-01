Candace Parker, free agent della WNBA, firma con i Las Vegas Aces

Due volte campione WNBA e MVP Candace Parker Pianifica di firmare con Assi di Las Vegas In qualità di agente libero senza restrizioni, ha annunciato sabato sul suo Instagram.

“Dal momento che questa volta sono passato alla free agency, sto ovviamente pensando a dove posso competere per il mio terzo campionato, ma le parole chiave e la famiglia sono ciò a cui continuo a tornare… Devo essere lì per mia figlia, figlio , e moglie”, ha scritto Parker. “Non posso stare senza di loro in alcune parti della stagione quando Layla è a scuola e non mi mancheranno le partite di pallavolo o i balli scolastici solo a causa della distanza. Layla inizia il liceo ad agosto e ho bisogno di essere lì per lei, proprio come lei era lì per me.

“Dopo aver valutato il panorama con la mia famiglia, abbiamo deciso che i Las Vegas Aces sono l’organizzazione giusta per noi a questo punto della nostra vita”.

Il suo agente, Boris Lichitsky, ha detto sabato a ESPN che il contratto di Parker con gli Aces sarà di un anno. Il suo stipendio è ancora in trattativa.

molto tempo prima Scintille di Los Angeles La star ha trascorso le ultime due stagioni giocando per la squadra della sua città natale, il Cielo di Chicagoaiutandoli a conquistare il loro primo titolo nel 2021. Come testa di serie n. 2 nei playoff della scorsa stagione, Chicago è stata sconvolta da Sole del Connecticut Nella sconfitta il vincitore porta a casa tutta la partita 5 durante la semifinale.

“Candice ha fatto così tanto per il nostro franchise durante il suo tempo qui”, ha detto in una nota l’allenatore e direttore generale di Sky James Wade. “Capisco le sue ragioni per voler essere più vicino alla sua famiglia immediata. Le auguriamo solo il meglio. Farà sempre parte della famiglia Sky. Celebreremo il suo tempo qui come merita”.

Parker si unirà al gruppo due volte MVP WNBA Aja WilsonMembro del team All-WNBA Kelsey Bloom e MVP delle finali Chelsea GreySono tutte matricole per il titolo WNBA, la prima, l’ultima stagione del franchise. Mentre altri agenti liberi Brianna Stewart E Courtney Vandersloot Ancora da annunciare le loro decisioni, Parker che si unisce agli Aces rende Vegas, per ora, il favorito indiscusso per vincere nuovamente il titolo nel 2023.

Una fonte ha detto a ESPN che c’era un interesse reciproco per una riunione di Parker e Sparks, ma ha invece scelto il campione in carica Aces con l’aiuto di Wilson che l’ha reclutata. Parker è anche molto amico di Gray, il suo ex compagno di classe a Los Angeles.

“Indica la reunion con una canzone”, ha twittato Gray dopo l’annuncio di Parker.

D’altra parte, Wilson era confuso.

“Snajajsodmfmdoskanexirmsnwkandickrlfowaknwziendoeke sì”, ha twittato.

Parker, 36 anni, è ampiamente considerato uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato come due volte campione con il Tennessee, ex scelta n. al suo nome. Oltre a vincere l’MVP nella sua stagione da rookie, l’unica giocatrice a raggiungere l’impresa, ha portato a casa l’onore nel 2013 e l’MVP delle finali nel 2016.

Parker aveva già fatto scalpore nel 2021 quando aveva lasciato gli Sparks, l’organizzazione che l’aveva arruolata nel 2008, per firmare con lo Sky, citando il desiderio di suonare vicino a dove è cresciuta, Naperville, Illinois. Dopo aver inizialmente indicato che stava pensando di ritirarsi dopo la stagione 2022, la sua decisione di firmare con gli Aces sta avendo un effetto altrettanto sismico sul panorama WNBA.

“Quando ho preso la decisione di andare a Chicago nel 2021, ho preso la decisione di tornare a casa e stare con la mia famiglia nel luogo in cui tutto è iniziato. Sono così grato per l’opportunità di vincere un campionato nella mia città natale e sfilare su le stesse strade in cui ho visto il bullshow quando mi sono iscritto. Bambina innamorata del gioco del basket “, ha scritto Parker. “Sarò per sempre grato a tutti a Chicago: i nostri fan, compagni di squadra, allenatori e proprietà. Ma più che nelle ultime due stagioni, sono grato per la città che mi ha cresciuto, gli amici d’infanzia che ho ancora oggi, il insegnanti da cui ancora imparo, e i momenti che rimarranno nel mio cuore.” per sempre.

“Mentre Chicago sarà sempre la mia casa, la casa della mia famiglia è sulla costa occidentale”.

Gli agenti liberi, incluso Parker, possono firmare contratti a partire dal 1° febbraio.

Alcuni hanno ipotizzato che un’importante mossa di free agency potrebbe essere sul tavolo per gli assi dopo che hanno scambiato due volte All-Stars Derekah Hamby All’inizio di questa settimana e da allora Hamby ha accusato gli Assi di trattarla in “modo non professionale e non etico… che è stato traumatico” per la sua gravidanza.

Las Vegas spera di diventare la prima squadra a vincere titoli consecutivi dopo gli Sparks nel 2001 e nel 2002. Parker diventerà il primo giocatore WNBA a vincere un titolo con tre diverse franchigie se vincerà un titolo con gli Aces.

La scrittrice senior di ESPN Ramona Shelburne ha contribuito a questo rapporto.