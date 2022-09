Candidati alla formazione tecnica della Georgia: Deion Sanders e Todd Monken guidano le opzioni per sostituire Jeff Collins

Jeff Collins possedeva tutto: denaro, futuro e Piano in Georgia Tech. Era un nerd di Star Wars e aveva pianificato di armare l’area di Atlanta reclutando per una piccola Georgia Tech. Tranne che… niente di tutto ciò è andato a buon fine. Invece, i gilet gialli hanno vacillato dopo la forte uscita di 11 anni di Paul Johnson e il passaggio dall’opzione a tre vie è stato l’ultimo dei problemi di Collins mentre cercava di cambiare il programma.

C’è stato un tempo in cui Georgia Tech era considerata la principale area di espansione per i Big Ten. Non più. Resiliente GT in attacco, Collins non ha mai mantenuto la promessa che aveva sviluppato come coordinatore difensivo Mississippi E il Floridae dopo aver iniziato 1-3 nella sua quarta stagione (10-28 in totale) con non meglio di tre vittorie nelle sue precedenti campagne, ha guadagnato il mostra la porta.

Diamo un’occhiata ai migliori candidati per sostituire Collins ad Atlanta.

Dion Sanders Stato di Jackson Allenatore: Coach Prime potrebbe effettivamente operare in un affollato mercato dei media in cui Deion era amato come membro di Falcons and Braves. Dopo un record di 4-3 nella sua prima breve stagione COVID-19 con i Tigers, Coach Prime ha portato Jackson State a un record di 11-2 (9-0 SWAC) nella sua seconda stagione. I Tigers 4-0 per iniziare il 2022 mentre superano gli avversari 190-37. Ha molto senso.

Sean Clark Stato degli Appalachi Allenatore: Essere un allenatore di Sun Belt, potenzialmente in ascesa al Power Five, sarebbe una preoccupazione perché Scott Satterfield sta già lottando nel Louisville. Ma l’energia di Clarke è innegabile, ed è chiaro che ha convinto i Mountaineers a credere nella sua filosofia.

Todd Monk Georgia Coordinatore offensivo: Monken è stato menzionato l’ultima volta in questo spazio Da una settimana quando Arizona Herm Edwards è stato licenziato. Ha sviluppato Stetson Bennett, ha vinto un campionato nazionale e sicuramente sa molto bene cosa c’è che non va in Tech. Ha in programma di giocare contro di loro ogni stagione.

tyson hilton, Kentucky occidentale Allenatore: Questa mente offesa è pronta a lanciarsi in un programma moribondo. Il fratello Clay ha 26-17 anni in quattro stagioni alla guida degli Hilltoppers. Produttore di Gainesville, Florida, dove si è formato UAB E il TennesseeHa molta esperienza nei dintorni.

Jamie Shadwell, Carolina costiera Allenatore: Se Chadwell non si fosse procurato uno dei migliori lavori disponibili in questo corso, sarebbe legittimo chiedersi se ha aspettato troppo a lungo per fare il salto. Non è Brent Venables, dopotutto. Il suo successo con The Chanticleers è innegabile poiché ha portato lo spettacolo da 8-16 nella sua prima stagione a 25-3 nelle ultime tre stagioni.

Andy Kotelnicki, Kansas Coordinatore offensivo: Lance Leipold mi odierebbe per averlo coinvolto, ma Kotelnicki è un maestro degli scacchi con calci piazzati innovativi. La supervisione dell’intero spettacolo ucciderà i Power Five in un hotspot di reclutamento.