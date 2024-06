Canes nominò direttore generale permanente di Tulsky

Raleigh, Carolina del Nord. – Tom Dundon, proprietario e amministratore delegato dei Carolina Hurricanes della National Hockey League, ha annunciato oggi l’assunzione di Eric Tulsky come decimo direttore generale nella storia della franchigia. Dopo aver trascorso quattro stagioni come vicedirettore generale, Tulsky era stato precedentemente nominato direttore generale ad interim il 24 maggio.

“Eric è pronto per questa opportunità.” Dundon ha detto. “Ha una comprovata storia nella gestione delle persone e nella supervisione delle operazioni al di fuori dell’hockey e negli ultimi dieci anni con gli Hurricanes. La sua dedizione, etica del lavoro e attenzione ai dettagli lo rendono il candidato ideale per diventare il nostro prossimo Direttore Generale. Tutto ciò che facciamo qui è collaborativo ed Eric lavorerà a stretto contatto con Darren York Rod Brind’Amour e il nostro gruppo dirigente per continuare a costruire un club di hockey a livello di campionato.

Tulsky ha trascorso 10 stagioni con gli Hurricanes, inizialmente entrando a far parte dell’organizzazione come consulente nel 2014, per poi diventare analista di hockey nel 2015. È stato nominato direttore dell’analisi dell’hockey nel 2017, prima di essere promosso a vicepresidente dell’amministrazione e della strategia dell’hockey nel 2018. Da quando è stato nominato assistente alla regia The Year nel 2020, Tulsky ha partecipato a tutte le decisioni riguardanti gli affari dei giocatori, ha supervisionato il dipartimento di scouting professionale e informazioni sull’hockey della squadra e ha assistito nelle negoziazioni dei contratti dei giocatori, nel rispetto del limite salariale e in altre questioni relative all’hockey. Nativo di Filadelfia, Pennsylvania, ha conseguito una laurea in chimica e fisica presso l’Università di Harvard e un dottorato di ricerca. in Chimica presso l’Università della California, Berkeley. Ha anche condotto uno studio post-dottorato di due anni presso il Naval Research Laboratory di Washington, DC. Tulsky ha lavorato per 12 anni nel settore high-tech, dove ha gestito team di ricercatori focalizzati sull’uso delle nanotecnologie per risolvere problemi nel sequenziamento del DNA e nell’energia solare. Energia, display e stoccaggio di energia e attualmente detiene 27 brevetti statunitensi.