Captain America 4 trova il suo regista in Julius Onah – The Hollywood Reporter

Capitan America 4 Ha un manager.

Il regista nigeriano-americano Julius Onah, forse meglio conosciuto per aver diretto il thriller d’azione del 2018 Paradosso di CloverfieldIl quarto capitolo del franchise di Captain America uscirà per i Marvel Studios.

Anthony Mackie recita nel film, riprendendo il personaggio di lunga data della Marvel di Sam Wilson, ma non, tuttavia, l’alter ego di Wilson e amico di lunga data di Capitan America, Falcon. Grazie agli eventi della serie Marvel’s Disney+ del 2021, Falcon e il Soldato d’Invernoche vide Wilson, dopo molti dubbi su se stesso, finalmente accettare lo scudo e il mantello di Capitan America.

Non si sa quali saranno i prossimi percorsi del personaggio, ma è probabile che sia qualcosa su cui riflettere. Malcom Spellmanideatore e autore principale di soldato d’InvernoE il Sta scrivendo la sceneggiatura Con Dalan Mawson, scrittore del programma.

Non è chiaro se Chris Evans Riprenderà il ruolo di Steve Rogers, alias il primo Capitan America (anche se la domanda su chi può portare lo scudo continua a essere posta, tutte le scommesse sono chiuse. Inoltre, avere attori stipati in uscite cinematografiche da solista è un punto fermo della Marvel a questo punto.)

La data di inizio non è stata rivelata.

Ona è nato a Markordi, in Nigeria e ha vissuto in vari luoghi del mondo grazie a un padre diplomatico prima di stabilirsi negli Stati Uniti, dove il suo cortometraggio ha fatto le tournée del festival, mentre il suo film di tesi ha attirato la NYU Film School Spike Lee come produttore esecutivo.

JJ Abrams lo ha utilizzato per guidare una caratteristica specifica del prodotto Cloverfield Il mondo e anche se questo film in studio non è stato impressionante, ha ottenuto grandi riscontri per il suo ritorno alle sue radici, il dramma indipendente del 2019. Los. Film al neon interpretato da Naomi Watts, Tim Roth, Kelvin Harrison Jr. e Octavia Spencer e ha debuttato al Sundance Film Festival 2019. Ha ricevuto tre nomination agli Indie Spirit Award, tra cui quello per il miglior regista.

Onah è rappresentato da WME.