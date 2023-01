Cardinals QB Kyler Murray (ginocchio) non dovrebbe essere pronto per iniziare la stagione 2023

“La mia comprensione è che si prenderà il suo tempo e si assicurerà che questa cosa sia corretta al 100%”, ha riferito Rapoport. “È giovane. Ha una lunga carriera. Non avrà fretta quindi non stupitevi se non lo vedremo iniziare la stagione o magari anche a metà. Questo infortunio deve guarire perfettamente”.

Murray si è infortunato il 13 dicembre, 13 partite in una stagione perdente nel deserto. I Cardinals all’epoca erano 4-8 e finirono 4-13, perdendo sette di fila per chiudere la stagione e iniziando artisti del calibro di Colt McCoy, Trace McSorley e David Blue al centro del campo con Murray messo da parte. Come risultato della terrificante fine dell’Arizona, lo fu anche l’allenatore Cliff Kingsbury Squalificato E il direttore generale Steve Kim si è dimesso, lasciando un enorme vuoto di leadership in Arizona.

Cardinali da allora ingaggiato L’ex dirigente dei Tennessee Titans Monti Ossenfort come direttore generale e due colloquio Otto principali candidati per la formazione. Rapoport ha riferito che uno dei temi principali nelle suddette interviste era la salute e le condizioni di Murray.

Ha ingaggiato Murray, un’ex scelta numero 1 in assoluto Estensione quinquennale $ 230,5 milioni Per tutta la stagione 2022. Della troika Kyler-Kingsbury-Keim, che ha firmato tutti enormi accordi l’anno scorso, solo il QB è rimasto con il club.

La prima stagione sotto contratto di Murray è stata a dir poco frustrante, anche prima dell’infortunio. L’ex debuttante offensivo dell’anno ha registrato una media di 215,3 yard a partita, 6,1 yard a tentativo e un passer rating di 87,2.

Dietro Murray nella classifica di profondità verso il 2023 rimane McCoy, un pilota di riserva che compirà 37 anni ed entrerà nella sua 13a stagione entro settembre. McCoy ha visto l'azione in quattro partite nel 2022, completando il 68,2% dei suoi passaggi per 780 yard, un touchdown e tre intercettazioni.

Se Murray manca così a lungo, Ossenfurt e i Cardinals possono investire in un QB di riserva in questa stagione che potrebbe dare loro una possibilità di combattere mentre ricostruiscono. Ci sarà Molte opzioni Chi scegliere.