Carla-Sophia Gascón, vincitrice del premio come migliore attrice a Cannes, intenta una causa contro un politico francese transfobico.

Carla Sofia Gascón, l’attrice spagnola la cui interpretazione nel film “Emilia Perez” insieme alle co-protagoniste Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldaña ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes, ha intentato una causa contro un attore francese di estrema destra . Politico a causa dei commenti transfobici fatti in relazione alla categoria del premio vincitore.

Gascón, ex star della telenovela convertitasi nel 2018, interpreta il personaggio principale della commedia musicale del regista Jacques Audiard. Il film ha debuttato con una standing ovation per circa 10 minuti diversificato. Secondo quanto riferito, Netflix distribuirà il film negli Stati Uniti, mentre il distributore francese Pathé si è assicurato l’uscita in Francia il 28 agosto.

“Quindi è un uomo a ricevere il premio per l’interpretazione femminile a Cannes”, ha scritto in un articolo Marion Maréchal, deputata del partito Reconquete. Inserito su X, In risposta alla vittoria del guascone. “Il progresso per la sinistra è la cancellazione delle donne e delle madri”.

Secondo Variety, Gascón, la prima donna trans a vincere Cannes, ha intentato una causa dopo che sei gruppi di difesa LGBTQ+ hanno presentato denunce contro Maréchal per suo conto, citando un “insulto transfobico”. Etienne Descholier, avvocato e gruppo di difesa di Gascón, ha detto a Variety che Gascón spera di dare peso alle denunce avviando una causa.

Secondo la legge francese, un “insulto sessista legato all’identità di genere” da parte di Maréchal è punibile con una multa di 3.750 euro, mentre un “insulto transfobico” può essere condannato a un anno di prigione e una multa di 30.000 euro, osserva Variety.

Marechal, candidata al Parlamento europeo, è la nipote di Marine Le Pen, le cui candidature presidenziali come leader del partito Fronte Nazionale sono fallite nel 2012, 2017 e 2022. Il partito Reconquête di Maréchal, che prende il nome dalla Reconquista spagnola – l’espulsione dei musulmani dal paese – rappresenta l’ideologia dell’estrema destra e della Grande Sostituzione in Francia.

Guarda il trailer di “Emilia Perez” qui: