Carlos Correa dovrebbe unirsi ai Mets con un contratto di 12 anni da 315 milioni di dollari

così chiamato La linea di Cohen, soprannominato quando l’accordo di contrattazione collettiva della MLB è stato raggiunto all’inizio di quest’anno, è un limite finanziario progettato per regnare sulla spesa di Cohen o consentire ad altre squadre di trarre profitto dalla sua generosità. Ciò non lo ha fermato, tuttavia, e dal momento che il 50 percento del pagamento delle tasse va ad altre squadre, quegli altri club avrebbero condiviso circa $ 55 milioni da Cohen per andare a un campionato.

Quando la famiglia Wilbon controllava i Mets, Boras scherzava spesso sullo shopping in bidoni degli affari per i compagni di squadra, alimentati dagli effetti della famiglia che perdeva centinaia di milioni in uno schema Ponzi di Bernard Madoff. Ora, per la gioia di tifosi e agenti come Boras, le fortune della squadra sono cambiate radicalmente sotto Cohen, che ha acquistato la squadra nel 2020.

“Sono nella categoria del caviale”, ha detto Boras. “Riguarda il campionato di baseball in un grande mercato”.

Boras ha detto di aver fornito ai Mets rapporti medici completi su Correa e non si aspettava che si comportassero come i Giants. Ha caratterizzato la sospensione con San Francisco come un disaccordo sulle decisioni riportate e ha affermato che le preoccupazioni mediche dei Giants non erano correlate a un precedente infortunio alla schiena.

“Le opinioni mediche sono quello che sono”, ha detto Boras, “opinioni”.

I Giants, citando la riservatezza, hanno riconosciuto la loro preoccupazione generale ma non hanno approfondito in una dichiarazione rilasciata mercoledì mattina e attribuita a Farhan Zaidi, presidente delle operazioni di baseball della squadra.

“Come ha dichiarato pubblicamente Scott Boras, la divulgazione di informazioni mediche riservate è vietata, ma i risultati dell’esame fisico di Carlos erano diversi”, si legge nella dichiarazione. “Vogliamo il meglio per Carlos”.

I Mets non hanno risposto alle richieste di commento, ma Cohen ha dichiarato a The Post: “Ci mette sopra le righe”.