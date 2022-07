Carlos Santana crolla durante il concerto Michigan-Billboard

Carlos Santana Ha contratto la malattia durante un concerto di martedì sera (5 luglio) a Michigan.

Secondo diversi rapporti sulla scena, la grande chitarra è crollata sul palco del Pine Knob Music Theatre (ex DTE Energy Music Theatre), un anfiteatro all’aperto a Clarkston, a circa 40 miglia a nord-ovest di Detroit.

Gary Graff di Billboard ha scritto su Twitter intorno alle 22:00 ET.

Rob Raj, conduttore e reporter serale per Fox2 Detroit, ha ritwittato una foto di quella che sembra essere Santana che riceve cure mediche. Personale medico sul palco La folla ha chiesto di pregare per lui a causa di un “grave problema medico”, scrive.

Graf ha twittato un aggiornamento alle 22:37 ET. “Carlos Santana è uscito dal palco su una barella 20 minuti dopo essere crollato al Pine Knob Music. Nessuna parola ancora a condizione, ma ha salutato mentre rotolava. ”

In un tweet di follow-up, Graff ha notato che Santana è stata portata in ospedale. Tuttavia, le sue condizioni sono ancora sconosciute.

Santana sembrava soffrire di esaurimento da calore e disidratazione ed è stata portata al pronto soccorso della McLaren Clarkston per l’osservazione, ha spiegato il suo rappresentante, Michael Freones. Si dice che l’artista veterano stia “facendo bene”.

Santana è stata esposta a stress da calore e disidratazione durante un concerto martedì. Carlos è stato trasferito al pronto soccorso della McLaren Clarkston per l'osservazione e sta lavorando bene, ha annunciato stasera il manager del Santana Michael Friones.

L’artista 74enne Sulla strada per lui Miraculous Supernatural Tour 2022: Santana + Terra, Vento e Fuoco, A sostegno del suo 26° album in studio e dell’ultimo album, 2021 Benedizioni e miracoliper la prima volta attraverso un accordo con BMG.

Si esibirà di nuovo mercoledì sera al The Pavilion at Star Lake (ex S&T Bank Music Park) a Burgitstown, Pennsylvania.

Santana è un nuovo spettacolo della CNN costellato di star quarto in America Speciale.

Considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, Santana ha vinto 10 Grammy Awards e tre Latin Grammy Awards, con nove Grammy stabiliti record per un progetto, 1999 soprannaturale.

La sua lunga lista di riconoscimenti include un Billboard Century (1996), Lifetime Achievement Honors per i Billboard Latin Music Awards (2009), Kennedy Center Honors (2013) e nel 1998 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. (1998).

Questa storia si sta sviluppando.