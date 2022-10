Carly Simon perderà le sorelle Lucy e Joanna a causa del cancro questa settimana – Scadenza

In uno sviluppo molto triste, Carly Simone Ha perso sua sorella questa settimana, con Broadway compositore Lucia Simone Giovedì ha celebrato il cancro al seno ed ex cantante d’opera Giovanna Simone mercoledì di cancro alla tiroide.

Una fonte vicina alla pop star Carly ha confermato le due morti. Lucy Simone aveva 82 anni e Joanna Simone 84 anni.

Nate nell’atmosfera ricca e di rara celebrità dell’editore Simon & Schuster Richard Simon e di sua moglie Andrea, le sorelle Simon – il cui fratello minore era Peter – troveranno tutte la loro strada per avere successo nella carriera musicale professionale.

Lucy è entrata nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni ’60 quando lei e Carly hanno formato il popolare duo di cantanti The Simon Sisters, esibendosi a Provincetown, nel Massachusetts, e nel Greenwich Village di New York City. Nel 1964, le sorelle registrarono e pubblicarono la canzone “Wynken, Blynken & Nod” ottenendo un discreto successo.

Nel giro di 10 anni, Carly Simon divenne una delle cantautrici dell’epoca di maggior successo e commercialmente valida, con successi tra cui “That The Way II Heard It Should Be” e “Expectation” nel 1971, e l’anno successivo, la sua melodia caratteristica “You So Vain”, che rimane nel classico della radio pop e come argomento di discussione sull’uomo misterioso nei testi.

Lucy Simon, sebbene abbia frequentato la scuola per infermieri alla fine degli anni ’60, avrebbe intrapreso la carriera musicale, anche se meno conosciuta di sua sorella minore. Nel 1975 ha registrato l’album Lucia Simone E nel 1977 tempo rubatoquest’ultimo con la voce di supporto di Carly e del suo allora marito James Taylor in circa la metà delle canzoni.

All’inizio degli anni ’80, Simon e suo marito David Levine hanno prodotto due album per bambini vincitori di Grammy Awards: In Harmony: Sesame Street Record Nel 1981 e armonia 2 nel 1983.

Lo straordinario successo di Lucy è arrivato nel 1991 quando ha lavorato come compositrice per il musical di Broadway giardino segreto, ha ricevuto una nomination al Tony Award per la migliore colonna sonora originale. L’acclamata produzione vincerà un Tony per i libri, il design straordinario e l’eccezionale performance della giovane Daisy Eagan. Il cast comprendeva anche Mandy Patinkin, Rebecca Locker, Robert Westenberg e John Cameron Mitchell.

Segui il successo giardino segretoSimon ha composto la musica per l’adattamento Dottor Zivagoche ha debuttato alla La Jolla Playhouse di San Diego nel 2006. Il musical ha avuto un breve periodo a Broadway nel 2015.

Nel 1993, Lucy Simon ha scritto e prodotto la musica per il film della HBO Le vere avventure positive di una presunta cheerleader assassina Texas Mother.

Prima dello sviluppo della sua malattia, Lucy aveva lavorato con Susan Birkenhead ed Emily Maan In Via CedroAdattamento musicale del romanzo del 2015 Le nostre anime di notte e un film Netflix del 2017. Il progetto è in corso.

Joanna Simone si è esibita regolarmente su palcoscenici d’opera e concerti dal 1962, quando ha debuttato alla New York City Opera come Cherubino Mozart, fino al 1986. Ha recitato nella prima mondiale di Thomas Pastieri. Vedova Nera alla Seattle Opera nel 1972, e negli anni ha realizzato numerose registrazioni con l’orchestra, comprese esibizioni con la New York Philharmonic Orchestra, la Vienna Orchestra e la Pittsburgh Symphony Orchestra.

Dopo essersi semi-ritirata dalla musica nel 1986, Joanna Simon ha lavorato come giornalista artistica per la PBS Orologio di notizie di MacNeil-Lehrer Fino al 1992, ha vinto un Emmy nel 1991 per i suoi reportage sul disturbo bipolare e sulla creatività. Negli anni successivi ha lavorato nel settore immobiliare.

Joanna Simon è stata sposata con il romanziere e giornalista Gerald Walker dal 1976 fino alla sua morte nel 2004, ed è stata la compagna del giornalista Walter Cronkite dal 2005 fino alla sua morte nel 2009.

Lucy e Joanna Simon sono morte dal loro fratello fotografo Peter Simon, morto per arresto cardiaco all’età di 71 anni nel 2018 dopo aver combattuto contro il cancro.