“Caro Evan Hansen” e “Tina” alla fine degli spettacoli di Broadway

Entrambi gli spettacoli continueranno a essere eseguiti fuori New York. “Dear Evan Hansen” interromperà la produzione a Londra in ottobre, ma il tour in Nord America ha venduto bene ed è ancora in corso. Tina inizierà un tour in Nord America a settembre e si svolgerà anche in Gran Bretagna, Germania, Spagna e Paesi Bassi.

“Caro Evan HansenHa iniziato la sua carriera a Broadway il 14 novembre 2016 e ha debuttato il 4 dicembre 2016. Al momento della sua chiusura, aveva suonato in 21 spettacoli in anteprima e 1.678 spettacoli regolari.

Il musical, prodotto da Stacey Mendic e diretto da Michael Greve, ha iniziato la sua vita all’Arena Stage di Washington e poi si è esibito off-Broadway sul secondo palco prima di trasferirsi a Broadway. Ha vinto sei Tony Awards, incluso il punteggio Bing Basic e Justin Paullibro di Stephen Levinson e due dei suoi interpreti: Ben Plattche interpretava il personaggio del titolo, e Rachel Bay Jones, che interpretava sua madre.

Non solo lo spettacolo ha vinto un Tony Award per il miglior musical, la produzione londinese ha vinto un Olivier Award per il miglior nuovo musical e l’album del cast ha vinto un Grammy.