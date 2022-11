Caroline Ellison era una famosa commerciante di valuta. Quindi FTX è crollato.

Quando lo scambio di criptovalute ha iniziato ad andare in tilt all’inizio di novembre, Sam Bankman-Fried si è rivolto a Twitter per calmare tutti. FTX andava bene, vero? insistere su. Nulla di cui preoccuparsi. Insieme a lui nel raggio d’azione c’è una stretta collega: Caroline Ellison, 28 anni, CEO di Alameda Research, una società di trading di criptovalute fondata anche da Bankman-Fried.

Una figura sconosciuta al di fuori dei circoli crittografici, signora Ellison ha sostenuto Ripetutamente L’impero del signor Bankman Fried aveva una base finanziaria stabile. Su Twitter lo è litigare Con il CEO di Binance Changpeng Zhao che esprime dubbi su FTX e Alameda.

Ma le sue parole non erano sufficienti per mantenere in vita FTX. Una corsa ai depositi, stimolata in parte dai commenti del signor Gao, ha lasciato la società indebitata per 8 miliardi di dollari. In meno di una settimana ho avuto FTX e Alameda Fallimento archiviato. Le società ora devono affrontare le indagini del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission, che si concentrano sul fatto che la carenza di FTX sia nata perché hanno prestato illegalmente i depositi dei loro clienti ad Alameda.

La signora Ellison è il centro della fanfara. In un incontro con i dipendenti di Alameda la settimana in cui le società sono implose, la signora Ellison ha riconosciuto che la sua azienda era stata risucchiata dai soldi degli utenti FTX, New York Times E il Il giornale di Wall Street ho accennato prima. Su Twitter, detective dilettanti hanno passato le ultime due settimane a sezionare la sua vita e probabilmente giocherà un ruolo importante in qualsiasi procedimento penale derivante dal crollo di FTX.